Iran dọa tấn công mạnh, biến đường bờ biển thành “nghĩa địa” với Mỹ

Xuồng cao tốc của hải quân Iran (Ảnh: Tasnim).

“Khả năng giao tranh tiếp tục xảy ra rất thấp vì đối phương đã suy yếu. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Iran đang chờ sẵn với đầy đủ đạn dược”, ông Mohammad Akbarzadeh, Phó tư lệnh phụ trách chính trị của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố hôm nay 27/5.

“Đừng nghi ngờ việc chúng tôi sẽ biến khu vực từ Chabahar đến Mahshahr thành nghĩa địa cho đối thủ”, ông Akbarzadeh nói, đề cập đến các địa điểm ở hai đầu bờ biển phía nam Iran.

Quan chức IRGC nói thêm rằng các cuộc tấn công trả đũa chính xác của Iran nhằm vào các mục tiêu của đối thủ đã bác bỏ những tuyên bố trước đây của phương Tây rằng Iran chỉ đang phô trương các tên lửa “giả”.

Ông nói thêm rằng việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz và việc Mỹ không thể đáp trả đã chứng minh sức mạnh của Iran.

Nhấn mạnh rằng khả năng răn đe và sự sẵn sàng của lực lượng vũ trang Iran đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, ông Akbarzadeh nói: "Dựa trên các chuyến thị sát thực địa của tôi đến các bờ biển và đảo phía nam, tôi nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang đã hoàn toàn sẵn sàng và trong trường hợp có bất kỳ cuộc tấn công nào, phản ứng của Iran sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây”.

Quan chức Iran cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “bất kỳ hành động quân sự nào, chẳng hạn một chiến dịch đổ bộ, sẽ chỉ dẫn đến thất bại và sự mất thể diện cho Mỹ”.

Vị trí đường bờ biển của Iran (Ảnh: BBC).

Iran và Mỹ liên tục khẩu chiến trong nhiều tuần qua khi hai bên đàm phán một thỏa thuận với vai trò trung gian hòa giải của Pakistan.

Cả hai bên dường như không sẵn sàng thỏa hiệp về những điểm mấu chốt trong đàm phán, bao gồm eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, trong khi Mỹ đáp trả bằng cách phong tỏa các cảng của Iran.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ ở thành phố cảng phía nam Bandar Abbas, gần eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ xâm nhập không phận và nhắm bắn một máy bay chiến đấu F-35.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, ông Tim Hawkins, đã thông báo các cuộc tấn công mới của Mỹ vào Iran gần eo biển Hormuz. Ông tuyên bố đây là cuộc tấn công tự vệ và các mục tiêu bị tấn công bao gồm các địa điểm phóng tên lửa của Iran và các tàu thuyền đang tìm cách “đặt thủy lôi” ở eo biển Hormuz.

“Iran sẽ không để bất kỳ hành động gây hấn nào xảy ra mà không đáp trả và sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của Iran”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ sau cuộc tấn công của Mỹ.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố Washington đang mất dần ảnh hưởng ở Trung Đông và cảnh báo các quốc gia trong khu vực ngừng thiết lập các căn cứ mà từ đó Mỹ có thể phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Bất chấp các cuộc tấn công, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết một thỏa thuận hòa bình vẫn có thể đạt được, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại “bằng cách này hay cách khác”.