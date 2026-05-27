Mỹ lập danh sách mục tiêu, lên dây cót trận chiến mới với Iran?

Thủy thủ Mỹ hướng dẫn tiêm kích cất cánh trên biển Ả rập (Ảnh: CENTCOM).

Đài NBC ngày 27/5 dẫn nguồn tin cho biết, các quan chức quân sự Mỹ đã lập một danh sách mới các mục tiêu quân sự ở Iran trong trường hợp Washington nối lại các hoạt động quân sự.

Các nguồn tin tiết lộ danh sách này bao gồm các địa điểm được phòng thủ kiên cố, đòi hỏi nỗ lực đáng kể của Mỹ để tấn công do vị trí khuất và mức độ phòng vệ cao.

Tuy nhiên, động thái của Lầu Năm Góc không cho thấy các cuộc tấn công sắp xảy ra, theo NBC.

Bất kỳ cuộc tấn công nào vào các mục tiêu trong danh sách sẽ phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc đàm phán với Iran.

Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kế hoạch gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran. Ngày 19/5, ông Trump nói rằng Mỹ sẵn sàng cho ngoại giao một cơ hội, hoãn các hoạt động quân sự cho đến đầu tuần tới.

Ngày 23/5, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, nhưng ngày hôm sau ông nói rằng các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về một số vấn đề.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/5, Tổng thống Trump cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận tốt với Iran, các cuộc tấn công sẽ được nối lại với quy mô và sức mạnh lớn chưa từng có.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận mà Mỹ đạt được với Iran sẽ phải là một thỏa thuận “tuyệt vời và có ý nghĩa”, nếu không “sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào”.

Phó chỉ huy chính trị của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Akbarzadeh ngày 27/5 tuyên bố Mỹ đã “tính toán sai lầm” khi cho rằng nước này có thể kiềm chế sức mạnh của Iran thông qua các cuộc tấn công quân sự, trừng phạt hoặc kích động.

Quan chức IRGC nói thêm rằng các cuộc tấn công trả đũa chính xác của Iran nhằm vào các mục tiêu của đối thủ đã bác bỏ những tuyên bố trước đây của phương Tây rằng Iran chỉ đang phô trương các tên lửa “giả”.

Ông nói thêm rằng việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz và việc Mỹ không thể đáp trả đã chứng minh sức mạnh của Iran.

Nhấn mạnh rằng khả năng răn đe và sự sẵn sàng của lực lượng vũ trang Iran đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, ông Akbarzadeh nói: "Dựa trên các chuyến thị sát thực địa của tôi đến các bờ biển và đảo phía nam, tôi nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang đã hoàn toàn sẵn sàng và trong trường hợp có bất kỳ cuộc tấn công nào, phản ứng của Iran sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây”.

"Do đó, Mỹ và Israel đã coi chiến tranh là biện pháp cuối cùng và không còn lựa chọn nào khác", ông nói thêm.

Quan chức Iran cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “bất kỳ hành động quân sự nào, chẳng hạn một chiến dịch đổ bộ, sẽ chỉ dẫn đến thất bại và sự mất thể diện cho Mỹ”.

Mỹ và Iran đã kiềm chế không tấn công lẫn nhau kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh bắt đầu vào đầu tháng 4. Tuy nhiên, Tổng thống Trump ngày càng thất vọng với các cuộc đàm phán bế tắc trong những ngày gần đây.

Quân đội Mỹ ngày 25/5 đã tiến hành các cuộc “tấn công tự vệ” nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran xung quanh eo biển Hormuz, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai nước và các cuộc đàm phán đang diễn ra để chấm dứt xung đột.

“Iran sẽ không để bất kỳ hành động gây hấn nào xảy ra mà không đáp trả và sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của Iran”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ sau cuộc tấn công của Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào mới của Mỹ hoặc Israel có thể khiến xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông. Lực lượng này cũng cảnh báo sẽ giáng những “đòn chí mạng” vào những nơi mà Mỹ và Israel “thậm chí không thể tưởng tượng”.