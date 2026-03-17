Tổng thống Trump nói về khả năng chấm dứt cuộc chiến Iran trong tuần này

Mỹ, Israel không kích Tehran (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đưa ra mốc thời gian mơ hồ về thời điểm kết thúc cuộc chiến với Iran, cho biết xung đột sẽ “sớm kết thúc”.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 16/3, khi được hỏi liệu ông có thể chấm dứt cuộc chiến trong tuần này hay không, với danh sách dài những điều mà ông nói Mỹ đã đạt được trước Iran hay không, ông Trump trả lời: “Có.”

Tuy nhiên, khi bị hỏi tiếp liệu ông thực sự sẽ làm điều đó hay không, ông Trump đáp: “Tôi không nghĩ vậy. Nhưng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc thôi, sẽ không lâu đâu”.

Ông nói thêm: “Chúng ta sẽ có một thế giới an toàn hơn nhiều khi việc này kết thúc. Nó sẽ sớm được giải quyết. Nó sẽ sớm được kết thúc. Chúng ta sẽ có một thế giới an toàn hơn nhiều”.

Chủ nhân Nhà Trắng cáo buộc Iran lẽ ra đã sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên chống lại Israel, sau đó là phần còn lại của Trung Đông, nếu ông không ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào năm ngoái. Tuy nhiên, ông không nêu cơ sở cho cáo buộc đó.

Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng Iran “bất ngờ” quyết định không kích các nước Ả rập láng giềng để trả đũa các cuộc tấn công đang diễn ra của Mỹ và Israel.

“Ngay cả những chuyên gia giỏi nhất cũng không ai nghĩ Iran sẽ tấn công (các nước láng giềng). Những nước đó, tôi sẽ không nói là các nước thân thiện. Họ giống như những nước trung lập. Họ đã sống cùng với Iran trong nhiều năm”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, thực tế, Iran từ lâu đã cảnh báo bất kỳ cuộc chiến nào chống lại nước này sẽ biến thành một cuộc chiến khu vực.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2 viện dẫn lo ngại về mối đe dọa trực tiếp từ Iran khi cho rằng Tehran sắp chế tạo được bom hạt nhân.

Iran đã lập tức đáp trả bằng cách không kích Israel và các căn cứ quân sự, hạ tầng ngoại giao của Mỹ trong khu vực như Kuwait, Bahrain, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Cuộc chiến đã kéo dài 2 tuần và chưa có dấu hiệu lắng xuống khi các bên đều tuyên bố kế hoạch sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài. Giới chức Israel cho biết, chiến dịch không kích có thể kéo dài thêm vài tuần nữa, trong khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục cho đến khi nào còn cần thiết. Iran nhấn mạnh nước này không tìm kiếm đàm phán khi Washington và Tel Aviv tiếp tục không kích.

Tổng thống Trump hôm 16/3 cho biết, việc tiếp tục cuộc chiến thêm một thời gian sẽ giúp bảo đảm vấn đề Iran không bị chuyển lại cho tổng thống kế tiếp của Mỹ.

Ông cũng chia sẻ, để tập trung cho vấn đề Iran, ông có thể hoãn chuyến thăm Trung Quốc “khoảng một tháng".

“Chúng tôi đang trao đổi với Trung Quốc. Tôi rất muốn đi, nhưng vì xung đột, tôi muốn ở lại. Tôi nghĩ việc tôi ở lại đây là quan trọng. Vì vậy có thể chúng tôi sẽ hoãn lại một chút, không nhiều. Chúng tôi đã đề nghị hoãn lại khoảng một tháng, và tôi mong chờ được gặp ông ấy (Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình)”, ông Trump cho hay.

Trước đó trong ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng nói với các phóng viên rằng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump có thể bị trì hoãn.