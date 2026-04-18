Iran nêu 3 điều kiện cho tàu đi qua eo biển Hormuz sau lệnh mở cửa

Tàu tuần tra của Iran (Ảnh: Getty).

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết nước này đã đặt ra 3 điều kiện cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Thứ nhất, tàu thuyền chỉ được phép chở hàng thương mại, không được chở binh sĩ. Tàu thuyền và hàng hóa không được liên quan đến các quốc gia đối thủ của Iran.

Thứ hai, tàu thuyền phải đi qua tuyến đường do Iran chỉ định.

Thứ ba, việc đi qua eo biển Hormuz phải được phối hợp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng đã đưa ra các điều kiện để tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, trong đó các tàu phải được sự cho phép của quân đội Iran, các tàu dân sự sẽ chỉ được phép đi qua tuyến đường do Iran chỉ định, còn tàu quân sự vẫn bị cấm đi qua eo biển.

“Việc di chuyển này phù hợp với thỏa thuận về giai đoạn ngừng bắn trên chiến trường và sau khi thực hiện lệnh ngừng bắn ở Li Băng”, Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC cho biết thêm.

Kênh truyền thông nhà nước Iran Fars News trích dẫn một nguồn tin thân cận với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cảnh báo, nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân, Iran sẽ coi đây là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đóng cửa eo biển Hormuz.

Fars đưa tin, việc mở lại eo biển Hormuz “phụ thuộc vào việc thực hiện một số điều kiện nhất định và thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng”.

Nguồn tin cũng cho biết các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz phải đi theo tuyến đường do Iran chỉ định và phối hợp với lực lượng Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17/4 thông báo eo biển Hormuz “mở cửa hoàn toàn cho tất cả các tàu thương mại đi qua trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn”.

Tổng thống Trump sau đó tuyên bố eo biển Hormuz đã “hoàn toàn mở cửa và sẵn sàng cho hoạt động thương mại và lưu thông tự do”, nhưng lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran “vẫn sẽ được duy trì cho đến khi thỏa thuận của Mỹ với Iran hoàn tất 100%”.

Tổng thống Trump khẳng định Iran đã gỡ bỏ tất cả thủy lôi ở eo biển Hormuz. Ông cũng cho biết Iran “đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa”.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4 nhằm gây sức ép lên Tehran.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC)>

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay khi Iran phong tỏa một phần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lưu lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Hàng trăm tàu chở dầu cùng các loại tàu khác và 20.000 thủy thủ đã bị mắc kẹt bên trong Vùng Vịnh kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2. Một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần đã có hiệu lực vào ngày 8/4.

Eo biển Hormuz, chỉ rộng 34km nằm giữa Iran và Oman, là lối đi từ Vùng Vịnh ra Ấn Độ Dương và là tuyến đường chính cho các nguồn cung năng lượng từ Trung Đông cùng các hàng hóa thiết yếu khác bao gồm cả phân bón.

Tổng thống Trump cho biết cuộc chiến Iran đã gần kết thúc, nhưng quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là một vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán.