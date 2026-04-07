Vì sao Mỹ cần 155 máy bay, hàng trăm đặc nhiệm giải cứu phi công ở Iran?

Hàng trăm lính đặc nhiệm Mỹ tham gia chiến dịch giải cứu phi công ở Iran (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/4 xác nhận Mỹ đã huy động lực lượng quy mô lớn để thực hiện chiến dịch giải cứu phi công trên lãnh thổ Iran, bao gồm 155 máy bay, trong đó có 4 máy bay ném bom, 64 máy bay chiến đấu, 48 máy bay tiếp nhiên liệu, 13 máy bay cứu hộ và nhiều máy bay khác.

Theo ông Trump, Mỹ cũng thực hiện chiến dịch đánh lạc hướng nhằm gây nhầm lẫn cho Iran về vị trí của phi công sau khi tiêm kích bị bắn rơi. “Chúng tôi muốn họ tìm kiếm ở các khu vực khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đã dàn trải khắp nơi”, ông Trump nói.

Ông Trump xác nhận lực lượng Mỹ cho nổ tung 2 máy bay được cho là vận tải cơ C-130 bị mắc kẹt trên đường băng dã chiến ở Iran khi tham gia chiến dịch giải cứu.

"Chúng tôi đã cho nổ tung những chiếc máy bay cũ", ông Trump nói và cho biết những máy bay đó chứa thiết bị liên lạc và công nghệ chống tên lửa. Nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn sau đó được thực hiện bởi "những máy bay nhanh hơn, nhẹ hơn”.

Sau hơn một ngày, giới chức Mỹ tuyên bố chiến dịch giải cứu phi công đã thành công và không có thương vong nào, mà chỉ có những tổn thất về khí tài. Ông Trump gọi đây là một chiến dịch giải cứu “mang tính lịch sử”.

Nhận định về lý do Mỹ triển khai lực lượng khổng lồ cho chiến dịch giải cứu, chuyên gia về các vấn đề Iran và Trung Đông Farkhad Ibragimov nói, chiến dịch có thể là một vỏ bọc cho một cuộc tập dượt đổ bộ để thu giữ kho dự trữ uranium của Iran.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng một nhiệm vụ như vậy sẽ là một ý tưởng tồi, vì 5.000 hoặc 6.000 quân là không đủ cho một chiến dịch trên bộ.

“Để tiến hành một chiến dịch trên bộ toàn diện, không phải để kiểm soát lãnh thổ Iran mà ít nhất là để tác động đến chương trình hạt nhân của nước này, thì Mỹ sẽ cần ít nhất 500.000 quân, hoặc có thể nhiều hơn”, ông Ibragimov giải thích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei hôm qua cũng cho biết, Iran cho rằng nỗ lực của Mỹ nhằm cứu các phi công của nước này sau khi tiêm kích bị bắn hạ có thể chỉ là "vỏ bọc" cho kế hoạch thu giữ uranium của Iran.

Quân đội Mỹ cũng có thể đã triển khai rất nhiều khí tài cho chiến dịch giải cứu để chứng minh rằng họ sẵn sàng làm mọi thứ để cứu người của mình, xét đến việc một phi công Mỹ bị bắt làm tù binh sẽ mang lại cho Iran đòn bẩy quan trọng trong các cuộc đàm phán tiềm năng sau này. Chưa kể đến việc các nghị sĩ Dân chủ tại Mỹ và thậm chí cả những người ủng hộ chính ông Trump sẽ gây áp lực lớn nếu một quân nhân Mỹ bị Iran bắt giữ.

Trong khi đó, Mỹ đang rơi vào tình thế bấp bênh nhưng vẫn tiếp tục đánh giá thấp tình hình ở Iran một cách trầm trọng.