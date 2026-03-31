Iran "không khuất phục", cảnh báo Mỹ từ bỏ ý định kiểm soát eo biển Hormuz

Các binh sĩ hải quân Iran trên một tàu cao tốc vũ trang ở vịnh Ba Tư gần eo biển Hormuz năm 2019 (Ảnh: Getty).

Ông Ibrahim Zolfaghari, quan chức Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, ngày 31/3 tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ có thể kiểm soát eo biển Hormuz.

Ông Zolfaghari cảnh báo “sai lầm chiến lược” của Mỹ và Israel khi hành động quân sự với Iran. Ông khẳng định Iran “chưa bao giờ khuất phục” trước đối thủ.

Theo quan chức Iran, Mỹ và Israel đã sai lầm khi cho rằng thông qua các cuộc tấn công, họ có thể buộc Iran phải “đầu hàng” và “hiện thực hóa giấc mơ kiểm soát eo biển Hormuz”.

“Họ sẽ chôn vùi giấc mơ này mãi mãi”, ông Zolfaghari tuyên bố.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Iran sẽ sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để ngăn chặn mọi nỗ lực của đối thủ nhằm vượt qua eo biển Hormuz.

"Theo lệnh của tổng tư lệnh tối cao, eo biển Hormuz được lực lượng hải quân IRGC kiểm soát hoàn toàn và an toàn. Bất kỳ động thái nhỏ nhất nào của đối thủ sẽ bị trấn áp bằng tên lửa và máy bay không người lái", IRGC nêu rõ.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phá hủy tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg chiến lược của Iran ở vịnh Ba Tư nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn sớm và eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại một cách an toàn.

Trang tin Daily Telegraph dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất chuyển giao quyền kiểm soát eo biển Hormuz cho một nhóm đa quốc gia.

Theo các nguồn tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nêu sáng kiến ​​này tại cuộc họp của ngoại trưởng các nước thành viên trong Nhóm G7. Ông cho rằng việc lưu thông qua eo biển Hormuz phải được tự do và không mất phí. Một kế hoạch khác liên quan đến Pakistan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả rập Xê út cũng đang được thảo luận, dự kiến ​​áp dụng phí quá cảnh tương tự như phí thu ở kênh đào Suez.

Sau khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, chính quyền Iran đã quyết định đóng cửa eo biển Hormuz đối với các tàu liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Khi cuộc xung đột diễn ra, một số tàu chở dầu đã bị tấn công vì đi qua eo biển mà chưa có sự cho phép của Tehran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 30/3 tuyên bố, eo biển Hormuz sẽ được mở trở lại bằng cách này hay cách khác và Iran sẽ phải gánh hậu quả nếu tiếp tục cản trở hoạt động lưu thông qua tuyến đường này.

“Nếu Iran chọn cách đóng cửa eo biển sau chiến dịch, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc”, nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo.

Bất chấp cảnh báo cứng rắn của Mỹ cùng với việc Mỹ tiếp tục điều thêm lực lượng đến Trung Đông, Iran không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran đã cho phép tàu của các nước thân thiện với Iran, bao gồm Nga, Ấn Độ, Iraq, Trung Quốc và Pakistan, đi qua eo biển Hormuz.

Tehran khẳng định eo biển Hormuz vẫn được mở cho tàu của các quốc gia không phải thù địch, miễn là họ tuân thủ quy trình của Iran. Một ủy ban quốc hội Iran hôm 30/3 cũng phê duyệt kế hoạch thu phí đối với tàu qua lại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz đang trở thành một đòn bẩy chiến lược của Iran khi việc đóng cửa tuyến đường này cho thấy tác động đến kinh tế toàn cầu vượt xa tưởng tượng. Trong các tuyên bố mới đây, Iran đưa thêm điều kiện công nhận chủ quyền của nước này với Hormuz là một trong những yêu cầu để chấm dứt xung đột.