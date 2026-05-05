Mỹ cảnh báo đáp trả bằng “mưa” hỏa lực nếu Iran tập kích tàu ở Hormuz

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Mỹ sẽ tung ra các cuộc tấn công dữ dội nếu Iran tập kích vào các tàu thương mại được lực lượng Mỹ hộ tống qua eo biển Hormuz.

“Như một món quà trực tiếp từ Mỹ dành cho thế giới, chúng tôi đã thiết lập một mái vòm 3 màu đỏ, trắng và xanh đầy quyền năng trên khắp eo biển Hormuz. Iran sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo nếu tấn công các tàu thuyền thương mại”, ông Hegseth cho biết trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc sáng 5/5.

Ông cũng nêu rõ, nỗ lực của Mỹ nhằm dẫn dắt các tàu thuyền ra khỏi eo biển Hormuz là "tách biệt và khác biệt" so với hoạt động quân sự đang diễn ra trong khu vực.

"Để nói cho rõ, hoạt động này tách biệt và khác biệt với chiến dịch Cuồng nộ. Chiến dịch Tự do có tính chất phòng thủ, tập trung vào phạm vi và có thời hạn tạm thời, với một nhiệm vụ duy nhất: Bảo vệ tàu thuyền thương mại”, ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Hegseth khẳng định "lệnh ngừng bắn với Iran chưa kết thúc" mặc dù cả 2 bên đã đấu hỏa lực tại eo biển Hormuz.

"Lệnh ngừng bắn chưa kết thúc. Xét cho cùng, đây là một chiến dịch tách biệt và khác biệt. Chúng tôi dự đoán rằng sẽ có một số biến động lúc ban đầu,”, ông phát biểu.

Ông cũng lập luận, dựa trên quyết định của chính quyền rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn có hiệu lực, Tổng thống Donald Trump không cần phải tìm kiếm sự chấp thuận từ quốc hội để tiếp tục cuộc chiến

“Quan điểm của chúng tôi là, về cơ bản, với lệnh ngừng bắn, mọi thứ sẽ dừng lại. Nếu nó được khởi động lại, đó sẽ là quyết định của Tổng thống”, ông Hegseth nhấn mạnh. Ông Hegseth khẳng định nếu Tổng thống Trump ra lệnh nối lại các cuộc tấn công quân sự, thì cuộc thảo luận đó sẽ được tiến hành.

“Tổng thống vẫn giữ cơ hội và các năng lực, thậm chí nhiều năng lực hơn so với lúc chúng tôi bắt đầu việc này, để tái khởi động các hoạt động chiến đấu lớn nếu cần thiết. Nếu Iran không sẵn lòng thực hiện phần cam kết của mình hoặc không đạt được một thỏa thuận, thì quân đội Mỹ đã ở tư thế sẵn sàng, khóa mục tiêu, lên đạn và sẵn sàng xuất kích. Chúng tôi hy vọng mọi chuyện không phải đi theo hướng đó”, ông Hegseth tuyên bố.

Về phần mình, tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết, Iran đã tấn công lực lượng Mỹ hơn 10 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố, nhưng ông nói rằng điều đó vẫn nằm dưới "ngưỡng để tái khởi động các hoạt động chiến đấu lớn”.