Mỹ cảnh báo nối lại tác chiến quy mô lớn, Iran phát ngôn cứng rắn

Điểm nóng trong xung đột Mỹ - Iran là eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Mỹ đang tiến gần hơn tới việc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn với Iran, các quan chức cấp cao của Mỹ nói với Fox News hôm 4/5. Đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn bị thử thách tại eo biển Hormuz ngay khi chiến dịch “Dự án Tự do” bắt đầu.

“Chúng tôi đang tiến gần hơn tới việc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn so với 24 giờ trước, sau khi Iran nổ súng vào các tàu Mỹ và tập kích UAE ngày hôm nay bằng tên lửa, UAV và xuồng cao tốc”, các quan chức cấp cao nói với phóng viên Jennifer Griffin của Fox News.

Các quan chức cũng cho biết việc có nối lại hoạt động quân sự hay không sẽ do Tổng thống Trump và lãnh đạo Iran quyết định. Họ nhấn mạnh chưa có mệnh lệnh nào chấm dứt lệnh ngừng bắn.

Quân đội Mỹ “luôn sẵn sàng đáp trả”, đã được “tái trang bị và tái tổ chức”, các quan chức cho biết thêm.

Hiện tại, quân đội Mỹ tập trung vào các hành động phòng thủ nhằm bảo vệ tàu thuyền trong Vùng Vịnh.

UAE cáo buộc hôm 4/5 rằng hơn một chục tên lửa và UAV của Iran đã được phóng đi, khiến 3 người bị thương, trong khi một cuộc tập kích bằng UAV của Iran gây cháy tại một cơ sở dầu khí.

Quân đội Anh cũng ghi nhận 2 tàu hàng bốc cháy ngoài khơi UAE, còn Mỹ cho biết đã đánh chìm 6 xuồng Iran ở khu vực.

“Các chỉ huy tại hiện trường có đầy đủ thẩm quyền cần thiết để tự vệ và bảo vệ tàu thương mại", một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

Chỉ huy có thể tấn công “nếu lực lượng Mỹ phát hiện bệ phóng tên lửa đang di chuyển hoặc xác định tên lửa đang được lắp đặt, hoặc phát hiện các mục tiêu cơ hội đe dọa tàu thương mại".

“Chúng tôi giữ quyền loại bỏ các mối đe dọa đó. Không cần phải chờ đợi. Chúng tôi có thể dự đoán và hành động trước. Có mức độ linh hoạt nhất định. Chúng tôi có thể tập kích một mối đe dọa đã xác định. Không cần đợi Iran nổ súng trước", quan chức này cảnh báo.

Ông Trump đã phát động chiến dịch “Dự án Tự do” hôm 4/5 nhằm hỗ trợ dẫn đường cho các tàu bị mắc kẹt nhiều tuần qua trên tuyến hàng hải trọng yếu này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết những diễn biến gần đây tại Hormuz một lần nữa cho thấy rõ rằng không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Trung Đông, đồng thời tái khẳng định chính sách của Iran là theo đuổi ngoại giao từ vị thế sức mạnh.

Trong một bài đăng trên nền tảng X vào tối 4/5, ông Araghchi nhấn mạnh tiến triển ổn định trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ, đồng thời ghi nhận vai trò trung gian chân thành và mang tính xây dựng của Pakistan.

Ông Araghchi cũng bác bỏ mạnh mẽ chiến dịch “Dự án Tự do” của Washington và gọi đó là “Dự án Bế tắc".

Iran khẳng định sẽ duy trì quyền kiểm soát vững chắc đối với tuyến đường thủy chiến lược và cảnh báo rằng mọi nỗ lực áp đặt kết quả bằng vũ lực đều sẽ không thành công.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Iran cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào của Mỹ và Israel chống lại Tehran sẽ bị đáp trả vượt quá “ngưỡng chịu đựng” của họ.