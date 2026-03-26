Hé lộ thời điểm Tổng thống Trump muốn chấm dứt xung đột với Iran

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP).

Báo Wall Street Journal đưa tin, trong các cuộc trao đổi riêng, Tổng thống Donald Trump đã nói với "các trợ lý trong những ngày gần đây rằng ông muốn tránh một cuộc chiến kéo dài ở Iran".

“Tổng thống nghĩ rằng xung đột đang ở giai đoạn cuối cùng, hối thúc họ tuân thủ khung thời gian từ 4-6 tuần mà ông đã công bố từ đầu”, theo Wall Street Journal.

Wall Street Journal cho biết nhà lãnh đạo Mỹ nói với đội ngũ của mình rằng xung đột với Iran khiến ông chệch hướng khỏi các ưu tiên khác.

Theo Wall Street Journal, một số cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Trump muốn ông tập trung vào các vấn đề cấp bách nhất mà cử tri Mỹ quan tâm như giá cả tăng cao do xung đột gây ra.

Wall Street Journal cho biết thêm rằng Nhà Trắng đã lên kế hoạch cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump vào giữa tháng 5 "với kỳ vọng rằng xung đột sẽ kết thúc trước khi chuyến thăm bắt đầu".

Cuối tuần này (ngày 28/3) sẽ đánh dấu tuần thứ 4 của chiến dịch tập kích do Mỹ - Israel thực hiện nhằm vào Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã đặt ra thời hạn cho chiến dịch là 4-6 tuần.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 25/3 cho biết Washington đang “vượt tiến độ và đạt hiệu quả vượt trội”, và “gần đạt được các mục tiêu cốt lõi của chiến dịch”.

“Ngay từ đầu, Tổng thống Trump và Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng Mỹ) đã ước tính sẽ mất khoảng 4-6 tuần để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Sau 25 ngày, lực lượng quân sự vĩ đại nhất thế giới đang vượt tiến độ”, bà Leavitt nói trong một cuộc họp báo.

Tổng thống Trump ngày 23/3 tuyên bố hủy kế hoạch không kích các nhà máy điện của Iran theo “tối hậu thư” 48 giờ do ông đưa ra trước đó. Ông cho biết Mỹ sẽ tạm dừng mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tức là đến ngày 28/3.

Các hãng truyền thông Mỹ và Israel đưa tin Mỹ đã gửi cho Iran một đề xuất hòa bình yêu cầu dỡ bỏ chương trình hạt nhân, hạn chế tên lửa và chấm dứt hỗ trợ cho các đồng minh trong khu vực. Các quan chức Iran được cho là đã bác bỏ lộ trình này, nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc theo các điều khoản của Tehran.

Giới chức Iran cũng cho biết Tehran sẽ không cho phép Tổng thống Trump áp đặt các điều khoản, và một thỏa thuận cần phải bao gồm “các đảm bảo cụ thể”.

Theo các nguồn tin, đề xuất hòa bình của Mỹ được cho là kêu gọi Iran tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Isfahan và Fordow, cấm vĩnh viễn việc làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran và chuyển giao kho dự trữ uranium làm giàu cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Tehran cũng sẽ phải từ bỏ mạng lưới các nhóm vũ trang khu vực, đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình tên lửa đạn đạo của mình, và mở cửa eo biển Hormuz như một hành lang hàng hải tự do.

Đổi lại, tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran liên quan đến hạt nhân sẽ được dỡ bỏ và Washington sẽ hỗ trợ chương trình hạt nhân dân sự của Iran, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nơi có khoảng 500 nhân viên Nga đang làm việc.

Wall Street Journal cho biết Tehran nhấn mạnh các yêu cầu rằng Mỹ phải đóng cửa tất cả các căn cứ ở vịnh Ba Tư, đảm bảo không có thêm các hoạt động quân sự, dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt và cho phép thu phí từ các tàu đi qua eo biển Hormuz, cũng như loại trừ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran khỏi các cuộc đàm phán tiếp theo.

Theo Reuters, Iran cũng muốn Mỹ bồi thường thiệt hại trong chiến tranh và giành quyền kiểm soát chính thức đối với eo biển này.