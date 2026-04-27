Ông Trump nêu lý do nán lại sân khấu khi nổ súng xảy ra

Tổng thống Trump được che chắn rời phòng tiệc (Ảnh: Sky).

Trả lời phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes của CBS News hôm 26/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu lý do tại sao Phó Tổng thống JD Vance được lực lượng an ninh sơ tán ngay lập tức, trong khi ở đầu bàn bên kia, phải mất 10 giây để lực lượng an ninh che chắn và 20 giây để đưa Tổng thống rời khỏi phòng.

"Chà, chuyện xảy ra là do tôi một chút. Tôi muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Và tôi đã làm mọi việc khó khăn hơn cho các đặc vụ. Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra”, ông Trump nói.

Ông cho biết thêm: “Vào thời điểm đó, chúng tôi bắt đầu nhận ra có lẽ đó là một vấn đề tồi tệ… và nó khác với những tiếng ồn bình thường thường thấy ở một phòng đại tiệc mà bạn vẫn nghe suốt”.

Ông Trump nói hành động của mình có thể đã khiến các đặc vụ phải di chuyển thận trọng hơn trong những khoảnh khắc đầu tiên của vụ việc.

“Tôi được vây quanh bởi những con người tuyệt vời, và tôi có lẽ đã khiến họ hành động chậm hơn một chút”, ông chia sẻ. Ông kể lại, ông đã bảo các đặc vụ: “Chờ chút. Để tôi xem đã, chờ một chút nào”.

Tổng thống Trump kể lại, khi các đặc vụ bắt đầu hộ tống ông rời khỏi bàn, họ đã yêu cầu ông nằm xuống sàn.

“Vì vậy tôi đã nằm xuống, và Đệ nhất phu nhân cũng nằm xuống theo”, ông nói.

Tối 25/4, một vụ nổ súng đã xảy ra tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở khách sạn Washington Hilton.

Theo camera an ninh, nghi phạm đã xông qua cửa an ninh cùng với một khẩu súng săn, một khẩu súng ngắn và nhiều con dao. Bữa tiệc có sự tham gia của Tổng thống Trump đã nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi tiếng súng vang lên.

Nghi phạm được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, California. Theo các nhà điều tra, nghi phạm được cho là khách đang lưu trú tại khách sạn. Nghi phạm sau đó đã nhanh chóng bị khống chế và bị tạm giữ.

Trong một buổi họp báo tại Nhà Trắng ngay sau vụ việc, ông Trump đã ca ngợi Cơ quan Mật vụ và cho biết một đặc vụ đã bị trúng đạn nhưng may mắn được cứu sống nhờ áo chống đạn.

“Đó là một sự việc rất bất ngờ nhưng Cơ quan Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã hành động cực kỳ hiệu quả”, ông nói.

Ông cũng mô tả Washington Hilton là “một tòa nhà không đặc biệt an toàn” và lập luận về lợi ích của việc xây dựng một phòng đại tiệc tại Nhà Trắng bất chấp dự án đó vấp phải những ý kiến trái chiều.

“Đây là lý do tại sao chúng ta phải có tất cả những đặc tính mà chúng ta đang lên kế hoạch tại Nhà Trắng. Đó thực sự là một căn phòng lớn hơn và an toàn hơn nhiều”, ông lập luận.