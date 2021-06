Hàng nghìn cảnh sát, mật vụ siết vòng vây bảo vệ các lãnh đạo G7

Dân trí Ngoài các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch Covid-19, công tác đảm bảo an ninh cũng được siết chặt trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh.

Các nhà lãnh đạo thuộc khối G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đức, Italia, Nhật Bản có mặt tại Anh để họp thượng đỉnh (Ảnh: Sky).

Các nhà lãnh đạo tham dự thượng đỉnh G7 gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Mario Draghi, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Tất cả mọi người, từ quan chức cấp thấp nhất đến Tổng thống Mỹ, đều phải tuân thủ các quy định của nước chủ nhà. Thực hiện xét nghiệm Covid-19 hàng ngày, đeo khẩu trang vào những thời điểm thích hợp và tôn trọng mọi thứ, từ hệ thống đường một chiều xung quanh các địa điểm cho đến quy định giới hạn số người tập trung quanh bàn để dùng bữa hoặc uống nước.

Đó là những gì sẽ diễn ra trong khuôn khổ hội nghị G7 ở Anh - hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo thế giới vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Xét trên nhiều phương diện, hội nghị G7 năm nay, dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 11-13/6, sẽ là một sự kiện đặc biệt.

Đầu tiên là bối cảnh. Một ngôi làng bên bờ biển vịnh Carbis, các thị trấn St Ives và Falmouth sẽ là các "điểm nhấn" chính, trong khi các bãi biển và điểm du lịch sẽ trở thành "cảnh nền".

An ninh được bảo đảm ở mức tối đa. Các tàu chiến tuần tra ngoài biển, trong khi các máy bay quân sự của Anh và Mỹ lượn vòng trên trời, còn cảnh sát và mật vụ hòa vào dòng người du lịch.

Khách sạn Carbis Bay gần St Ives tại Cornwall, nơi diễn ra thượng đỉnh G7 (Ảnh: Reuters).

Hàng nghìn người biểu tình đã lên kế hoạch hành động trên các bãi biển và đường phố. Người dân đang tập quen dần với tiếng ồn, sự náo động và tình trạng giao thông hỗn loạn.

Vòng xoáy đại dịch khiến Anh và các thành viên G7 cảnh giác về việc tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh trực tiếp. Tuy vậy, sự kiện này cũng được xem là tín hiệu cho thấy sự cởi mở hơn về ngoại giao đối với các cuộc gặp trực tiếp.

Ả-rập Xê-út đã vô cùng thất vọng khi hội nghị thượng đỉnh G20 do họ đăng cai phải diễn ra trực tuyến vào năm ngoái. Hội nghị G7 sẽ chỉ được coi là một "cuộc trò chuyện bên lề", mất đi tầm ảnh hưởng và giá trị vốn có nếu cũng được tổ chức từ xa.

Theo Guardian, đã có những nhượng bộ được đưa ra. Từng có một kế hoạch tổ chức tiệc trong Cung điện Buckingham, nhưng Nữ hoàng Anh đã phản đối điều này, vì cho rằng một bữa tối xa hoa là sự kiện không phù hợp và lo sợ nó có thể trở thành một sự kiện siêu lây nhiễm.

Một tàu của Hải quân Hoàng gia Anh hoạt động gần St Ives trước hội nghị G7 ở Cornwall (Ảnh: Guardian).

Tuy vậy, mối lo ngại ngày càng tăng của người dân địa phương là hội nghị G7 có thể dẫn đến sự bùng phát của dịch Covid-19 ở một khu vực có tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất tại Anh.

Theo Phó lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do ở Cornwall, Colin Martin, thật sai lầm khi cho rằng tất cả vị khách nước ngoài sẽ ở trong một vòng tròn an toàn.

"Cornwall là một trong những nơi an toàn nhất, nhưng tất cả đều có thể gặp rủi ro bởi đám đông các chính trị gia và nhà báo hạ cánh xuống sân bay Newquay và đi lại xung quanh", ông Martin nói.

Giám đốc y tế cộng đồng của Cornwall, Rachel Wigglesworth, thừa nhận rằng việc tổ chức một sự kiện như hội nghị G7 trong thời kỳ đại dịch đi kèm với "những thách thức rõ ràng về sức khỏe cộng đồng". Bà cho biết tất cả những người tham dự hội nghị cần cung cấp kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi đến Anh và sau đó làm thêm các xét nghiệm hàng ngày.

Hội đồng Cornwall khẳng định "sẽ không có chuyện phớt lờ việc tuân thủ các quy tắc cơ bản".

Tất cả những điều này có thể khiến những công việc như sắp xếp bàn ăn trở nên phức tạp. Làm thế nào để 7 nhà lãnh đạo G7 có thể dùng bữa cùng nhau khi ở Anh, trong khi Anh quy định không quá 6 người được tụ tập tại một quán rượu hoặc nhà hàng?

Văn phòng Nội các Anh cho biết: "Tất cả những người tham dự và các phái đoàn được yêu cầu tuân thủ các quy định về y tế cộng đồng của Vương quốc Anh trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ tôn trọng các biện pháp chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt".

Khi được hỏi liệu điều này có đồng nghĩa với việc các nhà lãnh đạo chỉ có thể dùng bữa với nhóm tối đa 6 người hay không, Văn phòng Nội các cho biết: "Các nhà lãnh đạo cũng sẽ tuân theo hướng dẫn về y tế cộng đồng".

An ninh siết chặt tối đa

Cảnh sát kiểm tra an ninh tại các lối vào khu nghỉ dưỡng vịnh Carbis trước khi hội nghị G7 khai mạc (Ảnh: Reuters).

Các biện pháp an ninh được siết chặt tối đa trong thời gian diễn ra hội nghị G7. Khoảng 6.500 cảnh sát từ khắp Vương quốc Anh được triển khai làm nhiệm vụ và 1/5 trong số họ đang ở trên một du thuyền neo đậu ngoài khơi Falmouth để bảo đảm an toàn cho hội nghị G7.

Anh huy động 1.000 xe cảnh sát trên đường phố Cornwall, 150 chó nghiệp vụ và 18 máy bay không người lái của cảnh sát. Các sĩ quan cảnh sát được trang bị súng, dùi cui, lựu đạn gây choáng, lựu đạn khói.

Các tàu HMS Tyne và HMS Tamar của Hải quân Hoàng gia Anh là 2 trong số các tàu trực sẵn ngoài khơi bờ biển Cornish.

Theo Cornwall Live, lực lượng vũ trang Anh đã huy động các tàu hải quân, máy bay quân sự, đội xử lý vật liệu nổ, lực lượng hỗ trợ hậu cần để chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ.

Ngoài ra còn phải kể tới lực lượng an ninh hoạt động ngầm. Nhiều đặc vụ và chuyên gia an ninh cũng tham gia bảo đảm an toàn cho hội nghị G7 năm nay.

Các tuyến đường sẽ bị phong tỏa và các trạm kiểm soát an ninh được thiết lập từ ngày 9/6 tại sân bay Newquay, Falmouth - nơi đặt trung tâm báo chí, và tại các địa điểm biểu tình được cho phép.

Bốn địa điểm biểu tình "chính thức" đã được thiết lập, trong đó có 2 địa điểm ở Cornwall (Truro và Falmouth) và 2 địa điểm ở Devon (Plymouth và Exeter). Tuy nhiên về cơ bản, những người biểu tình sẽ tìm cách tiếp cận gần các nhà lãnh đạo và giới truyền thông nhất có thể.

Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra theo nhiều hình thức và với số lượng lớn trong thời gian diễn ra hội nghị G7. Đây được xem là thách thức lớn đối với nước chủ nhà để đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo cũng như các phái đoàn tới dự hội nghị.

Hội nghị G7 sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới từ 7 quốc gia: Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ. Năm nay, Australia, Ấn Độ, Nam Phi và Hàn Quốc đã được mời làm khách mời tham dự hội nghị.

Theo Dailymail, một đội ngũ gồm 400 mật vụ và nhân viên hỗ trợ sẽ được điều động đến khu vực này để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Joe Biden khi nhà lãnh đạo Mỹ tham dự hội nghị G7. Hiện đã có hàng nghìn du khách ở sẵn khu vực tổ chức hội nghị và gần như tất cả khách sạn trong bán kính 40 km cách nơi diễn ra hội nghị đều đã kín phòng.

Thành Đạt

Tổng hợp