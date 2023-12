Giới trung lưu Trung Quốc "thắt lưng buộc bụng" khi kinh tế ảm đạm

Tình hình kinh tế ảm đạm là nguyên nhân khiến nhiều người tiêu dùng ở Trung Quốc tìm cách "thắt lưng buộc bụng" (Ảnh minh họa: SCMP).

Theo SCMP, hàng triệu người thuộc giới trung lưu Trung Quốc đang tỏ ra thận trọng với việc tiêu dùng tiền bạc vì họ lo lắng về việc tình hình kinh tế ảm đạm và cho rằng cần phải cắt giảm chi tiêu để phòng thân.

"Thị trường chứng khoán và bất động sản đang suy giảm và hầu hết các loại hình đầu tư đều bị thu hẹp, nên không ai dám chi tiêu", một chủ doanh nghiệp nhỏ tên Huo đến từ Thâm Quyến, trung tâm công nghệ phía nam Trung Quốc, cho biết.

"Nền kinh tế ảm đạm nên mọi người lo lắng cho tương lai, vậy tại sao tôi phải tiêu tiền? Tiêu dùng không thể được thúc đẩy bằng cách mua thêm quần áo hoặc đồ trang sức", ông nói.

Dữ liệu chính thức do Trung Quốc công bố cho thấy sự lo lắng của ông Huo là có cơ sở nhất định.

Theo Cục Thống kê Quốc gia, doanh số bán bất động sản theo diện tích sàn trong 11 tháng đầu năm 2023 đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. So với năm 2019, mức giảm là hơn 32%.

Doanh số bán lẻ đã tăng 10,1% trong tháng 11 nhưng điều này chủ yếu là do cơ sở so sánh thấp vào năm ngoái do lệnh phong tỏa trên diện rộng ngăn dịch Covid-19.

Daniel Zipser, quan chức công ty nghiên cứu McKinsey tại Trung Quốc, cho biết tâm lý thị trường tại quốc gia tỷ dân đang ở mức thấp, mặc dù triển vọng về thị trường tiêu dùng vẫn lạc quan. Ông nói: "Thời kỳ tăng trưởng hai con số về tiêu dùng của Trung Quốc đã qua rồi".

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, tiết kiệm hộ gia đình trên toàn quốc đã tăng 17,8 nghìn tỷ nhân dân tệ (2,49 nghìn tỷ USD) vào năm 2022, với tiền gửi ngân hàng tăng khoảng 26,3 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Các nhà kinh tế cho rằng đây là dấu hiệu đầy hy vọng rằng người tiêu dùng sẽ có tiền dư khi niềm tin vào thị trường được phục hồi. Nhưng câu hỏi quan trọng là khi nào điều đó sẽ xảy ra, vì cho đến nay nó vẫn chưa xảy ra, ông Zipser nói, mặc dù ông dự đoán mức tiêu thụ sẽ phục hồi nhẹ trong năm tới.

Yao Yao, giám đốc dự án ở Thượng Hải, cho biết đã cẩn thận hơn trong việc chi tiêu dù có công việc và thu nhập ổn định. Cô gái 28 tuổi cho hay, các nền tảng mạng xã hội tràn ngập các bài đăng về tình trạng thất nghiệp và việc tìm kiếm việc làm khó khăn và điều này khiến cô lo lắng.

Yao nói: "Ngay cả khi tôi muốn mua quần áo, tôi cũng sẽ do dự và nghĩ rằng thực sự có rất nhiều quần áo trong tủ và tôi không cần những bộ quần áo tương tự".

Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở Trung Quốc đã ổn định ở mức khoảng 5% trong những tháng gần đây. Cứ 5 người trong độ tuổi từ 16 đến 24 thì có hơn 1 người thất nghiệp khi chính phủ công bố số liệu phân tích theo độ tuổi vào tháng 7.

Chuyên gia chính sách Wang Wei nhận định, Trung Quốc cần phải tạo ra một "chu kỳ tích cực" trong nền kinh tế.

"Tiêu dùng không phải là làm rỗng túi người dân, quan trọng hơn, đó là việc thúc đẩy một chu kỳ tích cực giữa phát triển công nghiệp, tăng việc làm, nâng cao thu nhập và tiêu dùng", ông nhận định.

"Vì vậy, việc khai thác tiềm năng tiêu dùng cần có sự hỗ trợ của các ngành sản xuất và dịch vụ. Đồng thời, cần tạo ra các ngành công nghiệp và tiêu dùng mới dựa trên nhu cầu mới nổi", ông khuyến nghị.

Các ngân hàng quốc doanh lớn nhất của Trung Quốc đã hạ lãi suất tiền gửi vào hôm 22/12, lần thứ 3 trong năm 2023, một phần nhằm thúc đẩy tiêu dùng, theo SCMP.