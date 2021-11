Giới khoa học lo ngại biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta

Dân trí Mặc dù Delta vẫn là biến chủng trội toàn cầu, chiếm hầu hết ca Covid-19 trên thế giới, nhưng giới khoa học lo ngại sự xuất hiện của các biến thể phụ có thể nguy hiểm hơn Delta.

Delta hiện vẫn là biến chủng trội toàn cầu (Ảnh: Straits Times).

Delta thống trị toàn cầu

Biến chủng Delta là một trong các biến chủng của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19. Biến chủng được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ vào tháng 12/2020 hiện vẫn là biến chủng trội toàn cầu và đáng lo ngại nhất. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Delta hiện chiếm tới 99,5% mẫu giải trình tự gen và là biến chủng áp đảo tất cả các biến chủng khác ở hầu hết các nước trên thế giới.

WHO đã xếp Delta vào nhóm biến chủng "đáng lo ngại", nghĩa là biến chủng có thể dễ lây lan hơn, độc lực cao hơn hoặc dễ né miễn dịch hơn.

Shane Crott, một chuyên gia về virus tại Viện Dịch tễ La Jolla (Mỹ) nhận định, đặc tính nổi bật của Delta là khả năng lây nhiễm cao hơn. Theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, Delta có khả năng lây lan cao gấp 2 lần so với các biến chủng trước đó của SARS-CoV-2. Các nghiên cứu cũng chỉ ra, nó cũng có nguy cơ gây bệnh nặng ở người nhiễm bệnh cao hơn so với các chủng cũ.

Người nhiễm biến chủng Delta có thể xuất hiện triệu chứng bệnh sớm hơn 2 đến 3 ngày so với người nhiễm chủng cũ, do đó khiến hệ thống miễn dịch của cơ thể người có ít thời gian hơn để hình thành kháng thể.

Theo một số nghiên cứu, người nhiễm biến chủng Delta có tải lượng virus ở mũi cao gấp khoảng 1.200 lần so với ở người nhiễm biến chủng cũ. Thậm chí, tải lượng virus ở người mắc Covid-19 đã tiêm chủng cũng tương đương người chưa tiêm chủng và đều có thể làm lây lan virus cho người khác.

Biến thể phụ của Delta

Vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả ngăn nguy cơ bệnh nặng và tử vong do Covid-19, nhưng các chuyên gia cảnh báo virus sẽ tiếp tục biến đổi và không loại trừ khả năng xuất hiện biến chủng nguy hiểm hơn (Ảnh minh họa: AFP).

Với việc Delta áp đảo toàn cầu, nhiều chuyên gia về vaccine tin rằng tất cả các biến chủng SARS-CoV-2 trong tương lai đều là biến thể phụ của Delta.

Một trong những biến thể phụ của Delta đang gây lo ngại hiện nay là AY.4.2 hay Delta Plus. Biến thể này đã xuất hiện ở khoảng 40 quốc gia, nhưng tập trung chủ yếu ở Anh.

So với chủng Delta gốc, AY.4.2 hay Delta Plus có thêm 3 đột biến. Theo Viện Di truyền tại Đại học London (College London), biến thể phụ AY.4.2 có khả năng lây lan cao hơn 10% đến 15% so với biến chủng Delta và lây truyền dễ dàng hơn so với Ebola, SARS, MERS và bệnh cúm Tây Ban Nha năm 1918. Cơ quan y tế Anh đã xếp biến thể phụ này của Delta vào nhóm "biến thể cần điều tra" nhưng cho rằng chưa có bằng chứng để khẳng định nó dễ lây lan hơn hoặc có độc lực cao hơn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Sadikin ngày 15/11 cho biết, biến thể AY.23 mới có nguồn gốc tại nước này có những điểm tương đồng với AY.4.2. Biến thể này được cho là nguyên nhân khiến số ca Covid-19 gia tăng ở 8 thành phố của Indonesia. Tuy vậy, ông Sadikin nhận định, AY.23 sẽ không gây ra một đợt bùng phát nghiêm trọng tương tự như hồi tháng 7.

Các chuyên gia virus đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự biến đổi của Delta để phát hiện bất cứ đột biến đáng lo ngại nào có thể làm tăng khả năng lây lan hay độc lực của virus.

Giới khoa học cho rằng, các vaccine Covid-19 hiện thời vẫn có hiệu quả làm giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong nhưng không ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Theo Tiến sĩ chuyên về vaccine Gregory Poland, để đánh bại SARS-CoV-2, thế giới có thể cần một thế hệ vaccine mới để ngăn chặn lây nhiễm.

Minh Phương

Theo Reuters, AFP