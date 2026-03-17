Giám đốc cơ quan chống khủng bố Mỹ từ chức vì chiến sự ở Iran

Giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia Mỹ (NCTC) Joe Kent (Ảnh: AFP).

Giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia Mỹ (NCTC) Joe Kent ngày 17/3 tuyên bố sẽ từ chức để bày tỏ sự không đồng tình với chiến dịch tập kích Iran của chính quyền Tổng thống Trump.

“Tôi không thể, với lương tâm của mình, ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra”, ông Kent viết trong một lá thư gửi Tổng thống Donald Trump, được đăng trên tài khoản X cá nhân của ông.

Ông Kent, người được Thượng viện cho vị trí giám đốc vào tháng 7 năm ngoái, hoài nghi rằng đã có những tác động từ phía Israel, đồng minh thân cận của Washington, để Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự từ ngày 28/2.

“Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với đất nước chúng ta", ông Kent viết trong thư.

Ông viện dẫn các cam kết trước đây của ông Trump về việc chấm dứt sự can dự của Mỹ ở nước ngoài. Theo ông Kent, ông Trump hiểu rằng các cuộc chiến ở Trung Đông có thể làm tổn hại tới tính mạng của người dân Mỹ, và làm ảnh hưởng tiêu cực tới sự giàu có, thịnh vượng của quốc gia.

Việc ông Kent nhắc đến thuật ngữ “mối đe dọa cận kề” được xem là gây chú ý. Theo luật Mỹ, yếu tố “cận kề” này được coi là điều kiện tiên quyết để Tổng thống có thể phát động tập kích quân sự mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội.

Nhà Trắng và Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia chưa đưa ra phản hồi về thông báo của ông Kent.

Giám đốc NCTC là người lãnh đạo các nỗ lực chống khủng bố và chống ma túy của Mỹ, đồng thời trực tiếp cố vấn cho Tổng thống. Một giờ sau khi ông Kent tuyên bố từ chức, ông vẫn được liệt kê là giám đốc của trung tâm trên trang web chính thức của chính phủ.

NCTC trực thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI), do bà Tulsi Gabbard lãnh đạo. Bà Gabbard cũng từng công khai phản đối chiến sự với Iran nhưng gần đây giữ im lặng về các hành động quân sự mới nhất của chính quyền ông Trump.

ODNI cũng chưa phản hồi trước thông tin trên.