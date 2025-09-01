Động đất mạnh ở Afghanistan, 250 người thiệt mạng

Trận động đất 6 độ ở Afghanistan đêm 31/8 khiến ít nhất 250 người chết (Ảnh: Star).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ngay trước nửa đêm, tâm chấn nằm cách thành phố Jalalabad (tỉnh Nangarhar) khoảng 27km về phía đông bắc, ở độ sâu chỉ 8 km, mức nông, dễ gây thiệt hại nghiêm trọng. Jalalabad là đô thị với khoảng 200.000 dân.

Các đội cứu hộ đã được huy động tại nhiều quận miền núi giáp biên giới Pakistan, song lo ngại con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng. Theo hãng thông tấn nhà nước Bakhtar (BNA) của Taliban, công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn do lở đất và địa hình hiểm trở cản trở việc tiếp cận những cộng đồng vùng sâu, vùng xa.

Đến sáng 1/9, giới chức địa phương cho biết ít nhất 250 người đã thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương tại nhiều quận thuộc tỉnh Kunar ở vùng đông bắc.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Sharafat Zaman nói: “Số thương vong rất cao, nhưng vì khu vực này khó tiếp cận nên các đội cứu hộ vẫn đang có mặt tại hiện trường”.

Theo USGS, gần nửa triệu người đã cảm nhận rung chấn mạnh đến rất mạnh, mức có thể gây hư hại lớn cho các công trình xây dựng kém chất lượng.

Một cư dân Kabul, ông Ahmad Zameer (41 tuổi), cho hay trận động đất đủ mạnh để rung lắc khu phố nơi ông sống, dù cách tâm chấn hơn 160km.

“Tất cả mọi người trong các khu chung cư gần đó đều vội vã chạy xuống đường vì sợ bị mắc kẹt”, ông kể.

Khu vực tâm chấn của động đất (Ảnh: USGS).

Người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid, viết trên X: “Động đất đêm nay đã gây ra thương vong và thiệt hại vật chất tại một số tỉnh miền Đông. Các quan chức địa phương và người dân đang nỗ lực hết sức để cứu những người bị ảnh hưởng. Các đội hỗ trợ từ thủ đô và các tỉnh lân cận cũng đang khẩn trương lên đường. Tất cả nguồn lực sẵn có sẽ được huy động cho công tác cứu hộ và cứu trợ”.

Theo Cơ quan Khí tượng Pakistan, rung chấn cũng được cảm nhận tại nhiều thành phố ở các tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Punjab của Pakistan. USGS cho biết khu vực đã ghi nhận ít nhất 5 dư chấn, trong đó mạnh nhất đạt độ lớn 5,2 trong vài giờ sau trận động đất chính.

Hệ thống PAGER của USGS đã phát cảnh báo màu cam, dự báo thương vong và thiệt hại kinh tế lớn: “Nhiều khả năng sẽ có thương vong đáng kể và thảm họa có thể lan rộng. Các sự kiện trước đây ở cấp độ cảnh báo này thường đòi hỏi phản ứng ở cấp khu vực hoặc quốc gia”.

Afghanistan vốn có lịch sử động đất nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực dãy Hindu Kush giáp Pakistan. Tháng 10/2023, một trận động đất 6,3 độ đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng ở miền Tây nước này, trở thành một trong những thảm họa động đất tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.