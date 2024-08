Điện Kremlin: Không có điều kiện tiên quyết cho đàm phán hòa bình

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Hiện tại, rõ ràng là không có điều kiện tiên quyết nào cho bất kỳ cuộc đàm phán nào về Ukraine", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm nay 28/8.

Đồng thời, ông Peskov cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không đưa ra sáng kiến hòa bình của mình về Ukraine trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Không", ông Peskov trả lời một câu hỏi về vấn đề này.

"Do đó, phía Ấn Độ giữ vị trí là bên ủng hộ hòa bình, giải quyết hòa bình bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao", người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ. Theo ông, lập trường của Ấn Độ trùng khớp với lập trường của Nga.

Trước đó, cơ quan báo chí của Điện Kremlin hôm 27/8 đưa tin Thủ tướng Modi đã nói với Tổng thống Putin trong một cuộc điện đàm rằng ông muốn giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Vào ngày 23/8, ông Modi cũng đã đến thăm Ukraine.

Nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị cho là gặp khó khăn sau khi Kiev đưa quân đột kích vùng biên giới Nga hôm 6/8.

Tổng thống Putin chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là hành động "khiêu khích nghiêm trọng" và sẽ bị đáp trả thích đáng. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng nói rằng Moscow sẽ không đàm phán với Ukraine sau cuộc tấn công vào Kursk, cho đến khi Kiev bị đánh bại hoàn toàn.

Tổng thống Putin trước đó đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường cho chiến tranh cho Kiev.

Vào cuối tháng 7, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ hoàn thiện "kế hoạch hành động vì hòa bình" vào cuối tháng 11.

Ukraine đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu đầu tiên tại Thụy Sĩ vào tháng 6. Hội nghị kết thúc bằng việc ký kết một thông cáo chung của 91 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế.

Thông cáo bao gồm 3 điểm chính: an ninh hạt nhân, an ninh lương thực toàn cầu và việc trả tự do cho trẻ em bị trục xuất, tù nhân chiến tranh và dân thường bị giam giữ bất hợp pháp.