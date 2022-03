Điện Kremlin: Không ai ở Nga nghĩ tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Trả lời phỏng vấn hãng PBS (Mỹ), ông Peskov được hỏi rằng liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có sử dụng vũ khí hạt nhân nếu một bên thứ 3 tham gia vào xung đột ở Ukraine hay không. Ông Peskov trả lời là: "Không. Tôi không nghĩ vậy".

Tuy nhiên, quan chức Kremlin cũng khẳng định: "Đừng can dự, nếu quý vị can dự, chúng tôi có tất cả khả năng để ngăn chặn điều đó và trừng phạt tất cả những ai sẽ can dự".

Khi được hỏi về việc liệu Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến sự hay không, ông Peskov tuyên bố: "Không ai (ở Nga) nghĩ tới việc sử dụng, thậm chí là ý tưởng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân".

Ngoài ra, ông Peskov cũng chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, trong bài phát biểu hôm 26/3 ở Ba Lan, ông Biden nói rằng ông Putin "không thể tiếp tục nắm quyền" liên quan tới chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Phát biểu về việc ông Putin nên hay không nên nắm quyền ở Nga rõ ràng là không chấp nhận được. Tổng thống Mỹ không phải là người quyết định ai là tổng thống Nga, vì người dân Nga mới là người quyết định việc này thông qua bầu cử", ông Peskov cho biết.

Quan chức Kremlin cũng cho rằng, phương Tây đã "tuyên bố một cuộc chiến kinh tế chống lại Nga".

"Chúng tôi phải tự thích nghi với các điều kiện mới. Và thật không may, những điều kiện đó khá không thân thiện", ông Peskov bình luận về các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Cũng trong cuộc phỏng vấn PBS, ông Peskov cáo buộc NATO đã thực hiện những động thái gây ảnh hưởng tới lợi ích an ninh của Nga trước khi Moscow quyết định mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Peskov tuyên bố, Nga không có kế hoạch có động thái quân sự chống lại bất cứ quốc gia NATO nào.

"Nếu đó không phải là một hành động đáp trả, nếu họ không buộc chúng tôi làm như vậy, chúng tôi không nghĩ về việc đó và chúng tôi cũng không muốn nghĩ về điều đó", ông Peskov cho biết.

Quan chức Nga cáo buộc rằng, cơ chế của NATO không phải là "cơ chế an ninh mà là cơ chế nhằm đối đầu".