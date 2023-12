Đệ nhất phu nhân Ukraine không muốn chồng tái tranh cử tổng thống

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phu nhân (Ảnh: AP).

Trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine, bà Zelenska thừa nhận không muốn ông Zelensky giữ chức tổng thống quốc gia Đông Âu trong tương lai. "Tôi không muốn anh ấy làm tổng thống thêm một hoặc hai nhiệm kỳ nữa", bà nói.

Theo bà, ông Zelensky cùng vợ sẽ tìm thấy điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống này và họ đủ sáng tạo để nghĩ ra một hoạt động thực sự thú vị để làm trong tương lai.

Khi được đề nghị dự đoán về tương lai của bản thân và gia đình, bà Zelenska nói rằng: "Gia đình chúng tôi sẽ về lại bên nhau. Chúng tôi sẽ sống cùng nhau, với chồng và các con tôi. Chúng tôi sẽ đi nghỉ và đi đâu đó, tôi thậm chí còn không biết ở đâu, nhưng sẽ là cả 4 chúng tôi. Và kỳ nghỉ này sẽ kéo dài cả tháng. Và chỉ sau đó chúng tôi mới nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, khi chỉ có anh ấy và tôi".

Trong bài trả lời phỏng vấn AP đăng tải hôm 1/12, ông Zelensky nói rằng ông sẵn sàng tổ chức bầu cử tổng thống vào năm sau nhưng phần lớn người Ukraine nghĩ rằng đây sẽ là động thái "nguy hiểm và vô nghĩa" trong thời chiến.

Trước đó, một cuộc khảo sát cho thấy 62% người Ukraine được hỏi tin rằng bầu cử nên được tổ chức sau khi chiến sự với Nga khép lại.

Với việc nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông Zelensky sắp khép lại theo quy định, các cuộc thảo luận đang xuất hiện ở Ukraine về việc có nên tổ chức bầu cử hay không trong bối cảnh chiến sự vẫn rất khốc liệt.

Ngoại trưởng Dmytro Kuleba hôm 3/11 cho biết ông Zelensky đang cân nhắc tổ chức bầu cử như dự kiến vào tháng 3/2024, nhưng vài ngày sau, Tổng thống Ukraine bác bỏ ý tưởng này vì cho rằng nó "vô trách nhiệm".

Theo Hiến pháp Ukraine, các cuộc bầu cử bị cấm trong khi đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật.

Các quan chức Ukraine nói rằng rõ ràng có những thách thức về hậu cần và an ninh liên quan đến việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng trong thời chiến. Ngoài ra, hàng triệu cử tri sống ở nước ngoài hoặc ở các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

Trong bài trả lời phỏng vấn với AP, ông Zelensky cũng thừa nhận rằng chiến sự Nga - Ukraine đã bước vào một giai đoạn mới, với mùa đông dự kiến sẽ khiến giao tranh trở nên phức tạp hơn và sự chú ý của thế giới chuyển hướng sang cuộc chiến Israel - Hamas.

Ông thừa nhận rằng cuộc phản công mới nhất của Ukraine đã không đạt được những gì mong đợi do thiếu vũ khí và nhân lực.

"Không có đủ sức mạnh quân sự để đạt được kết quả mong muốn nhanh hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta nên bỏ cuộc hay đầu hàng. Chúng tôi tự tin vào chính mình. Chúng tôi chiến đấu vì những gì thuộc về mình", ông tuyên bố.

"Hãy nhìn xem, chúng tôi không lùi bước và đây là điều tôi cảm thấy hài lòng. Chúng tôi đang chiến đấu với đội quân mạnh thứ 2 trên thế giới, tôi hài lòng", ông nói.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh: "Chúng tôi đang mất đi nhiều người, tôi không hài lòng. Chúng tôi không có được tất cả vũ khí như mong muốn, tôi không hài lòng nhưng tôi cũng không thể phàn nàn quá nhiều".