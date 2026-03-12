Dầu Nga được săn đón, giá tăng vọt khi xung đột Trung Đông leo thang

Một tàu chở dầu của Nga (Ảnh: Reuters).

Các chuyên gia cho rằng, cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran có thể mang lại lợi thế cho Nga, khi sự hỗn loạn trên thị trường năng lượng toàn cầu làm thay đổi tính toán của quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này.

Tháng 1 và tháng 2 năm nay được xem là những tháng ảm đạm về mặt tài chính đối với Nga, khi giá dầu thấp, nguy cơ dư thừa dầu toàn cầu và các lệnh trừng phạt chồng chất đã gây áp lực lên ngành năng lượng của Nga. Moscow phụ thuộc phần lớn vào doanh thu khổng lồ từ dầu khí để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine - hiện đã bước sang năm thứ 5.

Tuy nhiên, giá năng lượng đã tăng vọt sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Giao thông qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đóng vai trò quan trọng cho hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu - đã bị đình trệ sau khi Iran trả đũa bằng cách tấn công các tàu chở dầu trên eo biển và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực.

"Những tác động đến thị trường năng lượng là tin tích cực cho Nga, đặc biệt là về mặt dầu thô", Ben McWilliams, chuyên gia tại viện nghiên cứu Bruegel có trụ sở tại Brussels, cho biết.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, các lệnh trừng phạt đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga gặp khó khăn, khiến dầu của Nga được giao dịch với mức chiết khấu đáng kể so với giá toàn cầu.

Tuy nhiên, sự biến động trên thị trường năng lượng hiện nay khiến giá dầu tăng cao và các nước phải xem xét lại kế hoạch mua dầu Nga.

"Nếu chúng ta có một thị trường dầu mỏ dồi dào và eo biển Hormuz được thông suốt, việc mua dầu bị trừng phạt của Nga sẽ kém hấp dẫn hơn, trong khi hiện nay, dầu của Nga lại được ưa chuộng hơn và có giá cao hơn vì nước này đang ở vị thế đàm phán mạnh hơn", chuyên gia McWilliams nói.

Mặc dù giá dầu chính xác mà Nga nhận được mỗi thùng chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu và giá cả đang tăng cao, do vậy, doanh thu của chính phủ cũng tăng lên.

"Trước xung đột Iran, họ nhận được khoảng 40 USD mỗi thùng. Với sự biến động giá gần đây, họ đang nhận được khoảng 59 USD mỗi thùng", Luke Cooper, nhà nghiên cứu tại Trường Kinh tế London, cho biết.

Theo chuyên gia Cooper, "Nga cần khoảng 59 USD mỗi thùng” để đáp ứng các mục tiêu của Bộ Kinh tế và phù hợp với mức thâm hụt ngân sách dự kiến.

Dầu Urals của Nga được cho là đã giao dịch ở mức giá cao hơn so với dầu chuẩn Brent lần đầu tiên tại các cảng của Ấn Độ vào tuần trước, do nhu cầu tăng vọt.

Mỹ cũng đã nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Ấn Độ, cho phép nước này nhập khẩu nhiều dầu hơn từ Nga. Washington được cho là sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt trên diện rộng hơn nhằm hạ nhiệt tình hình tăng vọt giá năng lượng toàn cầu - một động thái cũng sẽ giúp dầu của Nga dễ dàng lưu thông hơn.

Các thông tin này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 9/3, cuộc điện đàm đầu tiên của 2 nhà lãnh đạo trong năm nay giữa lúc chiến sự Iran bùng phát.

Hiện vẫn chưa rõ những thay đổi trên thị trường dầu mỏ toàn cầu có đánh dấu bước ngoặt đối với Nga hay không.

Giá dầu đã biến động mạnh trong những ngày gần đây, khi xuất hiện những thông điệp trái chiều xuất hiện về quy mô chiến dịch quân sự của Mỹ và khả năng cung ứng cho thị trường toàn cầu của các nhà cung cấp.

"Câu hỏi đặt ra là liệu giá cao hơn này có được duy trì hay không, và tất nhiên điều đó phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc chiến ở Iran”, chuyên gia Cooper nhận định.