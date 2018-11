Đạt thỏa thuận Brexit đột phá, Anh bước vào cuộc sát phạt trong nhà

Trang Guardian gọi việc đạt thỏa thuận dự thảo về Brexit giữa Anh và EU hôm 13-11 là điều bà May không thể trì hoãn thêm. Các bộ trưởng nội các đã được triệu tập tới Số 10 đường Downing ngay trong đêm 13-11 và phòng đọc đã được chuẩn bị sẵn để họ nghiền ngẫm bản dự thảo mà "phó tướng" của nữ thủ tướng – ông David Lidington - hồi tuần trước gọi là một "sản phẩm".

Các bộ trưởng nội các sẽ có cơ hội rà soát dự thảo trước cuộc họp quan trọng của toàn bộ nội các vào 14 giờ ngày 14-11 (giờ địa phương), văn phòng thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Theresa May đối mặt thách thức lớn hơn ở trong nước. Ảnh: Reuters

Sau nhiều tháng bế tắc về các điều khoản "ly hôn" của Anh với EU, khoảnh khắc trình bày dự thảo thỏa thuận đạt được là một đột phá với nữ thủ tướng Anh – người đã nỗ lực hết sức để tránh một kịch bản Brexit "không thỏa thuận" hẳn là vô cùng rối loạn.

Có điều, bà lại chẳng thể cầm chắc sự ủng hộ từ những tiếng nói cứng rắn với Brexit trong chính nội các của mình. Trong vài tuần nay, Brussels đã cảm nhận được trở ngại chính để hoàn tất văn kiện Brexit - thỏa thuận ly hôn giữa Anh và EU - không nằm Brussels mà ở Westminster.

Theo The New York Times, trong trường hợp xấu nhất, sự quay lưng hay nổi giận của nội các với dự thảo thỏa thuận có thể đe dọa cả ghế lãnh đạo của bà May.

Nữ thủ tướng đã tiến hành một cuộc họp trong đêm với các quan chức như Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt, Bộ trưởng Brexit Dominic Raab – những người bà May nhất thiết không được đánh mất sự ủng hộ của họ.

Chi tiết của thỏa thuận – dài hàng trăm trang, đạt được giữa Anh và EU vẫn chưa được công bố. Thậm chí ngay cả khi bà May được nội các ủng hộ trong cuộc họp ngày 14-11 mà không đòi bà phải từ chức hay có bất cứ nhượng bộ chính trị nào, nữ thủ tướng vẫn đối mặt với nhiều trắc trở khi thúc đẩy thông qua dự thảo trong cuộc họp tại nghị viện vào tháng 11 – nơi bà May có quá nhiều người chống đối.

Chiến lược của bà May đang vấp phải sự phản đối gay gắt tại Hạ viện Anh, cơ quan phải thông qua thỏa thuận trước khi Brexit diễn ra vào ngày 29-3-2019.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson, một người ủng hộ Brexit hàng đầu, nói rằng thỏa thuận là không thể chấp nhận được và các bộ trưởng nội các nên ngăn chặn nó. Ông Johnson đã từ chức hồi tháng 7 vì bất đồng với bà May. "Nó rõ ràng không đáp ứng được những yêu cầu mà người dân Anh giao phó" - ông nói với BBC.

Đảng Liên minh Dân chủ của Bắc Ireland (DUP), vốn giúp Thủ tướng May giành được thế đa số tại quốc hội, cũng đe dọa phản đối một thỏa thuận khiến Anh bị trói buộc chặt chẽ với EU.

Trong khi đó, Lãnh đạo đảng Lao động đối lập Jeremy Corbyn cũng tỏ ý sẽ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận.

Theo Đỗ Quyên

Người Lao Động