Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục

Theo dữ liệu sơ bộ từ cuộc điều tra dân số quốc gia năm 2025, tổng dân số của Nhật Bản đã giảm xuống còn hơn 123,05 triệu người, giảm khoảng 3,09 triệu người so với cuộc khảo sát tương tự được thực hiện 5 năm trước.

Dân số của quốc gia này hiện đã sụt giảm trong 3 kỳ điều tra dân số liên tiếp, bắt đầu từ cuộc khảo sát năm 2015 khi số dân giảm lần đầu tiên kể từ khi chính phủ bắt đầu tiến hành điều tra dân số vào năm 1920.

Với dữ liệu mới nhất, số lượng nhân khẩu của Nhật Bản đã giảm 2,5%, đánh dấu mức giảm nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận và tăng tốc so với mức giảm 0,7% được ghi nhận vào năm 2020.

Cuộc điều tra dân số trên toàn quốc được thực hiện 5 năm một lần và ghi nhận sự hiện diện của tất cả những người cư trú tại Nhật Bản, bao gồm cả cư dân nước ngoài, bằng cách đặt các câu hỏi như tuổi tác, giới tính và tình trạng việc làm của họ.

Dữ liệu mới nhất, được công bố hôm 29/5, xếp Nhật Bản ở vị trí quốc gia đông dân thứ 12 trên thế giới, tụt một bậc từ vị trí thứ 11 sau kỳ điều tra dân số trước đó. Trong số 20 quốc gia đông dân nhất, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và Thái Lan đều chứng kiến dân số giảm vào năm 2025 so với năm 2020, trong đó Nhật Bản có mức giảm lớn nhất.

Theo từng tỉnh, chỉ có dân số của Tokyo và Okinawa là tăng trưởng, lần lượt là 199.000 và 1.000 người. Tokyo vẫn là tỉnh đông dân nhất cả nước từ trước đến nay, với 14,24 triệu dân, chiếm 11,6% dân số toàn quốc.

Trong khi đó, 45 tỉnh khác chứng kiến dân số sụt giảm. Mức giảm lớn nhất được ghi nhận ở Hokkaido, giảm 239.000 người, tiếp theo là các tỉnh Shizuoka và Hyogo, lần lượt giảm 164.000 và 141.000 người.

Các tỉnh Saitama, Chiba, Kanagawa, Aichi, Shiga và Fukuoka, những nơi có dân số tăng trong cuộc khảo sát năm 2020, đều chứng kiến sự sụt giảm vào năm 2025.

Số lượng hộ gia đình tại quốc gia này đã tăng 2,3% so với cuộc khảo sát trước đó, lên mức 57,12 triệu hộ, trong khi số người trung bình trong mỗi hộ gia đình đã giảm xuống còn 2,15 người vào năm 2025 từ mức 3,45 người vào năm 1970. Điều này cho thấy số lượng hộ gia đình đơn thân đang có xu hướng gia tăng. Số người trong một hộ gia đình ở mức nhỏ nhất là tại Tokyo, với 1,88 người.