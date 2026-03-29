Đại sứ Thái Lan: Quan hệ Việt - Thái đạt dấu mốc quan trọng

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya (Ảnh: Đức Hoàng).

"Chúng tôi lấy làm vinh dự được tổ chức sự kiện Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội trong 2 năm liên tiếp tại Hoàng thành Thăng Long, di sản thế giới được UNESCO công nhận và là cái nôi của văn hóa và tinh thần Việt Nam trong hơn 1.000 năm qua", Đại sứ tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya phát biểu vào tối 27/3 tại lễ khai mạc sự kiện Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội.

"Điều này một lần nữa khẳng định vai trò của Hà Nội như một trung tâm ngoại giao và đô thị, nơi các nền văn hóa được phát triển và tôn vinh, không chỉ với người dân Việt Nam mà còn với cộng đồng quốc tế", nhà ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh.

Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026 từ ngày 27-29/3 tại Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện kéo dài 3 ngày, mở cửa miễn phí cho công chúng từ 10h00 đến 21h00, dự kiến chào đón hàng nghìn lượt khách tham dự.

Với chủ đề “Cuộc sống sáng tạo - Nhịp đập sáng tạo”, sự kiện là hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam, tôn vinh tình hữu nghị lâu đời giữa 2 nước thông qua văn hoá, sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Theo Đại sứ quán Thái Lan, Hà Nội là một trong 6 thủ đô trên toàn thế giới được Chính phủ Thái Lan chọn làm điểm đến tổ chức sự kiện, khẳng định tầm quan trọng của thành phố trong chính sách ngoại giao văn hoá của Thái Lan.

Trong bài phát biểu, bà Sriphiromya nhấn mạnh nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị giữa 2 nước gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khoảng thời gian Người sinh sống và làm việc tại Thái Lan trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân Thái Lan. Ba khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan là minh chứng cho di sản của Người, cho tình cảm và sự kính trọng của người dân Thái Lan dành cho Người.

Bà nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Thái Lan đã đạt dấu mốc quan trọng khi 2 nước trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, được xây dựng trên nền tảng sự tin cậy, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Hai nước đã tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện (Ảnh: Đức Hoàng).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, trở thành nhịp cầu mang nhân dân 2 nước xích lại gần nhau hơn, đồng thời khẳng định quyết tâm chung trong việc đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân 2 nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Năm nay, sự kiện Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026 mang đến một chương trình sôi động với các màn trình diễn văn hoá, trải nghiệm ẩm thực và các hoạt động tương tác. Sự kiện sẽ có các hoạt động trình diễn múa Thái Lan truyền thống và đương đại, trình diễn võ thuật Muay Thái, trình diễn trang phục truyền thống Thái Lan và Việt Nam.

Sự kiện cũng sẽ trưng bày triển lãm “Trang phục truyền thống Thái Lan: Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit”, giới thiệu vẻ đẹp và giá trị di sản của trang phục truyền thống và dệt may Thái Lan.

Ngoài ra, du khách có cơ hội trải nghiệm không gian lễ hội Songkran, các sản phẩm thời trang, làm đẹp, phong cách sống và thủ công mỹ nghệ Thái Lan.

Sự kiện Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026 sẽ là điểm hẹn của truyền thống và tương lai, nơi văn hoá, sự sáng tạo và tình hữu nghị hội tụ, mang đến cho du khách cơ hội độc đáo để trải nghiệm tinh thần sôi động của Thái Lan giữa lòng Hà Nội.

Hơn cả một buổi trình diễn văn hoá, sự kiện là biểu tượng cho sự thịnh vượng chung trong kỷ nguyên mới và là minh chứng cho tình hữu nghị rực rỡ và không ngừng phát triển giữa hai nước trong 50 năm qua. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh di sản, tình hữu nghị nồng ấm và hướng tới một tương lai đầy thịnh vượng giữa 2 quốc gia.