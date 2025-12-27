Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị kết án 15 năm tù

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (Ảnh: AFP).

“Các bản án sẽ được thi hành đồng thời", Thẩm phán Malaysia Collin Lawrence Sequerah cho biết ngày 26/12 sau khi tòa tuyên án 15 năm tù đối với cựu Thủ tướng Najib Razak. Ngoài án tù, ông Najib còn bị phạt tiền và bị tịch thu tài sản.

Ông Najib bị kết án vì vai trò trong vụ biển thủ quy mô lớn từ Quỹ Phát triển Malaysia 1 (1Malaysia Development Berhad - 1MDB), một công ty phát triển chiến lược đã mất khả năng thanh toán, trong thời gian ông giữ chức thủ tướng.

Cựu lãnh đạo 72 tuổi của Malaysia bị tuyên có tội với 4 cáo buộc lạm dụng quyền lực và 21 cáo buộc rửa tiền.

Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho biết ít nhất 4,5 tỷ USD (3,8 tỷ euro) đã bị đánh cắp từ 1MDB, một công ty do ông Najib đồng sáng lập năm 2009 khi còn tại nhiệm.

Hơn 1 tỷ USD (850 triệu euro) được cho là đã chảy vào các tài khoản liên quan đến ông Najib mặc dù ông luôn phủ nhận.

“Lập luận của bị cáo cho rằng các cáo buộc nhằm vào ông là một cuộc săn phù thủy và mang động cơ chính trị đã bị bác bỏ bởi những bằng chứng lạnh lùng, rõ ràng và không thể chối cãi, cho thấy bị cáo đã lạm dụng vị thế quyền lực của mình tại 1MDB, cùng với những quyền hạn rộng lớn được trao cho ông”, Thẩm phán Collin Lawrence Sequerah nói trong bản án.

Luật sư của ông Najib cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết vào tuần tới.

Phán quyết được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một tòa án khác bác đơn của ông Najib xin thụ án tại gia.

Ông Najib đã ngồi tù từ tháng 8/2022 khi tòa án tối cao của Malaysia giữ nguyên bản án kết tội ông tham nhũng vì nhận trái phép các khoản tiền từ một đơn vị của 1MDB. Bản án 12 năm tù trong vụ việc đó đã được hội đồng ân xá giảm một nửa vào năm ngoái.

Năm ngoái, ông Najib đã xin lỗi vì xử lý sai bê bối trong thời gian cầm quyền. Ông nhiều lần nói rằng ông bị các lãnh đạo của 1MDB và doanh nhân Jho Low đánh lừa về nguồn gốc các khoản tiền. Ông Najib cho biết, ông đã bị Jho Low và các quan chức 1MDB khác đánh lừa để tin rằng các khoản tiền gửi vào tài khoản của mình là các khoản quyên góp từ hoàng gia Ả rập Xê út.

Trong bản án, Thẩm phán Sequerah cho biết các bằng chứng cho thấy hai người có “mối liên hệ và gắn bó không thể nhầm lẫn”, trong đó ông Low đóng vai trò “người đại diện và trung gian” cho ông Najib trong các vấn đề liên quan đến 1MDB.

Doanh nhân Jho Low đã bị Mỹ truy tố vì vai trò trung tâm trong vụ án, song hiện không rõ tung tích của ông này.