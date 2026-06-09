Cựu quan chức Lầu Năm Góc: Mỹ có khả năng khơi thông Hormuz

Eo biển Hormuz (Ảnh: ISNA).

“Chắc chắn Hải quân Mỹ có thể mở eo biển Hormuz”, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Hội nghị Giao dịch Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh HSBC ở London ngày 9/6.

Ông nhấn mạnh: “Việc giữ cho nó mở trong một thời gian dài sẽ khá tốn kém và vì vậy chúng tôi muốn thấy một nỗ lực quốc tế, nếu trường hợp đó xảy ra. Nếu chúng tôi mở được nó, chúng tôi muốn các đồng minh và đối tác tham gia vào việc đó bởi vì tự do hàng hải không chỉ quan trọng đối với Mỹ, mà nó còn quan trọng đối với toàn thế giới.”

Ông Austin đã lãnh đạo nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm hỗ trợ Israel sau các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của lực lượng Hamas do Iran hậu thuẫn, đồng thời đóng vai trò then chốt trong việc phối hợp sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine sau khi xung đột với Nga nổ ra năm 2022.

Ông Austin chỉ ra các cuộc tấn công tiếp diễn của Israel nhằm vào Hezbollah ở Li Băng là một trở ngại lớn cho các nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột. Ông cho biết ông “muốn thấy điều đó được xoa dịu” để các cuộc đàm phán có thể tiếp tục.

“Chúng tôi muốn thấy lệnh ngừng bắn này được giữ vững, để chúng tôi có thể hoàn tất các cuộc đàm phán và sau đó chúng tôi có thể mở lại eo biển. Nó quan trọng không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Và vì vậy, chúng ta có thể làm điều đó càng sớm thì càng tốt”, ông Austin, người hiện là cố vấn an ninh quốc gia, cho biết.

Iran và Israel đã đồng ý giảm bớt các cuộc không kích lẫn nhau sau khi bạo lực bùng phát đe dọa làm chệch hướng các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Mỹ và Iran, đồng thời khiến Tổng thống Donald Trump phải kêu gọi xuống thang.