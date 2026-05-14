Iran nêu điều kiện để các tàu đi qua eo biển Hormuz

Xuồng cao tốc Iran ở vịnh Ba Tư (Ảnh: Tasnim).

“Eo biển Hormuz đang chịu thiệt hại trước hết là do sự gây hấn của Mỹ và lệnh phong tỏa mà họ áp đặt lên khu vực này”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Press TV hôm 14/5, bên lề cuộc họp của ngoại trưởng các nước thành viên BRICS tại New Delhi, Ấn Độ.

Ông Araghchi khẳng định Iran không tạo ra bất kỳ trở ngại nào trên tuyến hàng hải chiến lược này và cho phép tất cả các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz với sự phối hợp của lực lượng hải quân Iran.

“Theo quan điểm của chúng tôi, eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thương mại, nhưng họ cần hợp tác với lực lượng hải quân của chúng tôi”, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nêu rõ.

Ông Araghchi bày tỏ hy vọng những trở ngại hiện tại đối với việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ chấm dứt bằng việc dỡ bỏ “lệnh phong tỏa bất hợp pháp” do Mỹ áp đặt.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với Mỹ, Israel và đồng minh của các nước này sau khi xung đột bùng phát. Chính quyền Iran bắt đầu thực thi các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn vào tháng trước sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa các tàu và các cảng của Iran.

Tehran cho rằng các biện pháp này vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian, có hiệu lực vào ngày 8/4 và sau đó được Washington đơn phương gia hạn.

Phát biểu tại hội nghị ngoại trưởng các nước BRICS, ông Araghchi tuyên bố Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước sức mạnh của đối thủ.

“Iran không thể bị đánh bại, thậm chí càng trở nên mạnh mẽ và đoàn kết hơn khi chịu áp lực. Trong khi sẵn sàng chiến đấu bằng tất cả những gì chúng tôi có để bảo vệ tự do và lãnh thổ của mình, chúng tôi cũng sẵn sàng theo đuổi con đường ngoại giao”, nhà ngoại giao Iran nói thêm.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí rằng eo biển Hormuz “phải được mở cửa”, khi hai nhà lãnh đạo hội đàm tại Bắc Kinh vào ngày 14/5.

“Hai bên nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được mở cửa để hỗ trợ dòng chảy năng lượng tự do”, Nhà Trắng cho biết.

Ngày 10/5, thông qua Pakistan, Iran đã gửi phản hồi về các đề xuất của Mỹ nhằm giải quyết căng thẳng thông qua các kênh ngoại giao. Tổng thống Mỹ đã bác bỏ phản hồi của Iran, nói rằng không thể chấp nhận được.

Sau đó, hãng thông tấn Fars, trích dẫn nguồn tin giấu tên, cho biết Iran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng 5 điều kiện chính.

Những điều kiện này bao gồm chấm dứt các cuộc giao tranh trên tất cả các mặt trận, đặc biệt ở Li Băng, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra và chính thức công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển 1/5 lượng dầu toàn cầu.