Cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc bị khai trừ khỏi đảng

Ông Lâm Cảnh Trân (Ảnh: China Daily).

Ông Lâm Cảnh Trân, 60 tuổi và quê ở tỉnh Phúc Kiến, đã bị đưa vào diện điều tra từ tháng 9/2025. Cuộc điều tra do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Nhà nước tiến hành.

Nội dung cuộc điều tra cho thấy ông Lâm đã tàng trữ, đọc và phát tán các ấn phẩm có vấn đề chính trị nghiêm trọng, nhận quà tặng bất hợp pháp, tham gia các buổi tiệc và chuyến đi có thể ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, ông này còn nhận dịch vụ du lịch không đúng quy định từ người khác, thường xuyên lui tới các câu lạc bộ tư nhân.

Vị cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc này còn để xảy ra sai phạm trong quá trình tuyển dụng nhân sự nhằm đổi lấy lợi ích vật chất, sở hữu cổ phần bất hợp pháp tại các công ty chưa niêm yết, để người khác chi trả những khoản lẽ ra bản thân phải tự thanh toán, theo kết quả cuộc điều tra.

Ngoài ra, ông Lâm còn lợi dụng quyền hạn liên quan đến tín dụng để phục vụ lợi ích cá nhân, tham gia các giao dịch mua bán quyền lực quy mô lớn, lợi dụng vị trí công tác để giúp người khác trục lợi trong các lĩnh vực như cho vay và tài chính đồng thời nhận trái phép số tiền và tài sản có giá trị lớn.

Theo quy định và pháp luật của đảng, quyết định đã được đưa ra là khai trừ ông Lâm Cảnh Trân ra khỏi đảng, tịch thu toàn bộ các khoản thu lợi bất chính và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan công tố để tiếp tục xem xét xử lý theo quy định.