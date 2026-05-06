Cuộc sống trên du thuyền lây lan dịch bệnh chết người từ virus Hanta

Du thuyền MV Hondius (Ảnh: AFP).

Mới chỉ cách đây một tháng, các hành khách trên du thuyền MV Hondius còn đang dấn thân vào một hành trình khám phá những hòn đảo xa xôi nhất thế giới. Những cuộc gặp gỡ với cá voi, cá heo và chim cánh cụt đang chờ đón; những cảnh quan băng giá trải dài, những vách đá cao chót vót và những ngọn đồi xanh mướt đang vẫy gọi.

Giờ đây, họ đang phải cách ly trong cabin, bị mắc kẹt trên một con tàu đang neo đậu giữa Đại Tây Dương, thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ bản thân trước sự bùng phát của một loại virus chết người. Đối với gần 150 hành khách trên tàu, những ngày sắp tới đầy rẫy sự bất định.

Sau sự bùng phát của virus Hanta, loại virus gây mệt mỏi, sốt và thậm chí có thể dẫn đến suy nội tạng và tử vong, đã có 3 hành khách tử vong. Ba người khác được cho là đã nhiễm bệnh sẽ được sơ tán trong vài giờ tới. Những người còn lại phải chờ đợi, ít nhất là vào lúc này.

Tây Ban Nha đã đồng ý tiếp nhận con tàu tại quần đảo Canary trong 3-4 ngày tới. Cho đến lúc đó, con tàu sẽ vẫn neo đậu ngoài khơi Praia, Cape Verde, trong khi những người trên tàu cố gắng hết sức để không bị nhiễm bệnh.

Trong thời gian chờ đợi, nhiều hành khách cố gắng lạc quan. Kasem Hato, một vlogger du lịch, đã đăng tải những đoạn video từ boong tàu nhìn ra một dải đất phía xa.

“Những gì bạn có thể thấy trước mặt chúng ta đằng kia là quốc gia Cape Verde, nhưng chúng tôi không được phép lên bờ ở đó”, anh chia sẻ khi chỉ tay về phía đường bờ biển của quốc gia Tây Phi này - nơi đáng lẽ là điểm dừng cuối cùng của con tàu.

Hành khách đã được yêu cầu cách ly và thực hiện biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt. Tuy nhiên, đơn vị điều hành tour Oceanwide Expeditions cho biết các hành khách vẫn giữ được sự bình tĩnh.

“Hầu hết mọi người trên tàu đều đón nhận sự việc một cách rất điềm tĩnh”, Hato nói. Anh cũng gạt bỏ mọi lo ngại đợt bùng phát sẽ nghiêm trọng hơn: “Loại virus này không mới. Nếu nó có thể trở thành một đại dịch, thì điều đó đã xảy ra từ lâu rồi”.

Mặc dù nghi ngờ đã có sự lây truyền từ người sang người trên tàu, nhưng Maria Van Kerkhove, quyền giám đốc quản lý dịch bệnh và đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tin rằng điều này có khả năng chỉ xảy ra giữa những người tiếp xúc rất gần, như các cặp vợ chồng hoặc những người cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Nguy cơ đối với công chúng là rất thấp.

Theo các nhà chức trách, 2 trong số những hành khách tử vong là một cặp vợ chồng. Trong số những người đang bị bệnh và dự kiến sẽ sớm được sơ tán có một người liên quan đến người tử vong thứ ba, , và một người khác là bác sĩ.

Một hành khách khác có tên Jake Rosmarin cho biết ngoại trừ những người đã ngã bệnh, “mọi người khác trên tàu đều ổn và vẫn giữ tinh thần tốt” với sự hỗ trợ của thủy thủ đoàn.

Các nhân viên trên tàu đang dành thời gian để chăm sóc hành khách và khử trùng con tàu. Các hành khách cũng đang thực hiện phần việc của mình, thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội. Hành khách có thể yêu cầu giao bữa ăn đến tận cabin và có thể đi dạo một mình trên boong tàu để hít thở không khí trong lành nhưng không được tụ tập tại các khu vực chung.