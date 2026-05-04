3 người chết trên du thuyền, nghi do nhiễm Hantavirus

Tàu MV Hondius (Ảnh: AFP).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3/5 cho biết, sự bùng phát xảy ra trên tàu MV Hondius, đang hành trình từ Ushuaia ở Argentina đến Cape Verde.

“Tính đến nay, một trường hợp nhiễm Hantavirus đã được xác nhận qua xét nghiệm phòng thí nghiệm, và có thêm 5 trường hợp nghi nhiễm khác. Trong số 6 cá nhân bị ảnh hưởng, 3 người đã tử vong và một người đang được chăm sóc đặc biệt tại Nam Phi”, WHO cho hay.

Trước đó vào ngày 3/5, Bộ Y tế Nam Phi nói với AFP rằng đã có một đợt bùng phát “bệnh đường hô hấp cấp tính nghiêm trọng”, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và người thứ ba đang được chăm sóc đặc biệt tại Johannesburg.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Johannesburg đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Hantavirus, một họ virus có thể gây sốt xuất huyết, người phát ngôn Bộ Y tế Nam Phi Foster Mohale cho biết.

New York Times dẫn lời ông Mohale, cho biết nạn nhân bị sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy. Hành khách này đã tử vong khi đến đảo St Helena, và thi thể đang chờ được hồi hương về Hà Lan.

Người vợ 69 tuổi của nạn nhân cũng đổ bệnh trên tàu. Bà đã ngã gục tại Sân bay Quốc tế O.R. Tambo ở Nam Phi khi đang cố gắng bay về quê nhà Hà Lan. Bà được đưa đến một bệnh viện ở Johannesburg, nơi bà đã qua đời.

Ca tử vong thứ ba là một công dân Anh và vẫn còn ở trên tàu. Người này đổ bệnh khi con tàu đang đi từ St Helena đến đảo Ascension. Ông đã được chuyển từ một bệnh viện ở Ascension đến một cơ sở y tế tư nhân của Nam Phi ở Sandton. Kết quả xét nghiệm phòng thí nghiệm của ông là dương tính với Hantavirus.

Bộ Y tế Nam Phi đang phối hợp với Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm và chính quyền Y tế Gauteng để tiến hành truy vết tiếp xúc.

“Công chúng không cần phải hoảng loạn vì chỉ có 2 bệnh nhân từ tàu du lịch này có mặt trong biên giới của chúng ta. WHO đang phối hợp ứng phó đa quốc gia với tất cả các đảo và quốc gia bị ảnh hưởng để ngăn chặn sự lây lan thêm của căn bệnh này”, ông Mohale cho biết.

Các cuộc thảo luận đang được tiến hành để xác định liệu 2 hành khách bị bệnh khác có nên được cách ly trong bệnh viện ở Cape Verde hay không, sau đó con tàu sẽ tiếp tục hành trình đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

WHO cho biết họ đang “tạo điều kiện phối hợp” giữa các cơ quan chức năng quốc gia và đơn vị vận hành tàu để tổ chức sơ tán y tế cho 2 hành khách có triệu chứng.

MV Hondius được liệt kê là một con tàu du lịch vùng cực trên trang web của một số đại lý du lịch. Nó được vận hành bởi một công ty du lịch có trụ sở tại Hà Lan, Oceanwide Expeditions. Con tàu có thể chứa khoảng 170 hành khách và có khoảng 70 thành viên thủy thủ đoàn.

Thời điểm xảy ra sự việc, con tàu chở khoảng 150 hành khách từ nhiều quốc gia khác nhau. Con tàu đã rời Ushuaia ở Argentina khoảng 3 tuần trước để đến Quần đảo Canary, dừng chân tại Nam Cực đại lục, quần đảo Falkland, Nam Georgia, đảo Nightingale, Tristan, St. Helena, Ascension và Cape Verde.

Con người có thể nhiễm Hantavirus khi tiếp xúc với chuột nhắt hoặc chuột cống bị nhiễm bệnh hoặc chất thải của chúng, hoặc bị cắn hoặc hít phải bụi bẩn bị ô nhiễm. Có nhiều loại Hantavirus khác nhau ở các khu vực khác nhau trên thế giới, với các triệu chứng khác nhau.

Lúc đầu, Hantavirus gây ra các triệu chứng giống cúm, bao gồm sốt, ớn lạnh, đau mỏi cơ thể và đau đầu. Nhưng khi bệnh tiến triển, các triệu chứng hô hấp phát triển và bệnh nhân có thể bị khó thở, sau đó là suy phổi hoặc suy tim.

WHO cho biết: “Nhiễm Hantavirus thường liên quan đến việc tiếp xúc với môi trường (tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh). Mặc dù hiếm gặp, Hantavirus có thể lây lan giữa người với người, có thể dẫn đến bệnh hô hấp nghiêm trọng và đòi hỏi phải theo dõi, hỗ trợ và ứng phó bệnh nhân cẩn thận”.