Công ty Trung Quốc chi 26 triệu USD thưởng Tết cho nhân viên (Ảnh: SCMP).

Báo South China Morning Post đưa tin, hôm 13/2, Công ty Cần cẩu Henan Kuangshan ở Trung Quốc đã tổ chức tiệc tất niên. Tại buổi tiệc, 800 bàn tiệc được sắp xếp để phục vụ khoảng 7.000 người.

Công ty cũng trao tiền thưởng Tết cho nhân viên vào dịp này, trong đó hơn 60 triệu nhân dân tệ (8,7 triệu USD) tiền thưởng tiền mặt được phát trực tiếp tại sự kiện.

Nhân viên được mời lên sân khấu nhận phần thưởng, trong khi ở các hoạt động tương tác khác, họ tự đếm tiền: đếm được bao nhiêu thì được mang về bấy nhiêu.

Theo các video lan truyền trên mạng, nhân viên được nhìn thấy đang đếm tiền mặt trải dài trên những chiếc bàn lớn, trong khi những người khác ôm những xấp tiền trên sân khấu, một số người thậm chí gần như không giữ nổi số tiền quá nhiều.

Trong buổi tiệc, ông chủ Cui Peijun thậm chí còn gọi bộ phận tài chính ngay trên sân khấu và nói: “Tại sao chúng ta lại phát máy giặt? Các anh có nghĩ giá vàng đã tăng không? Những năm trước chúng ta tặng dây chuyền và nhẫn, hãy mang tiền mặt lên và phát thêm cho mỗi người 20.000 nhân dân tệ (2.800 USD)”.

Tính cả tiền thưởng được chuyển qua tài khoản, tổng số tiền thưởng cuối năm của công ty vượt 180 triệu nhân dân tệ.

Lợi nhuận của công ty năm 2025 được báo cáo là 270 triệu nhân dân tệ, đồng nghĩa gần 70% lợi nhuận được chia cho 7.000 nhân viên.

Công ty được thành lập vào tháng 9/2002. Đây là nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ cần cẩu và các sản phẩm xử lý vật liệu, với hoạt động kinh doanh trải rộng hơn 130 quốc gia trên thế giới. Ông Cui nắm giữ gần 99% cổ phần của công ty.

Năm 2024, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng 260 triệu nhân dân tệ (38 triệu USD), trong đó 170 triệu nhân dân tệ được phân phát cho nhân viên.

Tháng 3 năm ngoái, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, công ty đã phân phát gần 1,6 triệu nhân dân tệ (230.000 USD) tiền thưởng cho 2.000 nữ nhân viên.

Việc thường xuyên trao tiền mặt và phúc lợi cho nhân viên đã khiến ông Cui được cộng đồng mạng đặt biệt danh là “ông chủ thích phát tiền nhất”.

Phản hồi về biệt danh này, ông Cui nói: “Không phải tôi thích phát tiền, mà là giới trẻ đang gánh nợ mua xe và vay thế chấp mua nhà, và bất kỳ sự hỗ trợ nào chúng tôi có thể mang lại đều có ích”.

Ông Cui đã khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc ghen tị. Một người bình luận: “Đây mới là Thần Tài thực sự giữa đời thường. Hy vọng sẽ có nhiều công ty và doanh nhân như vậy hơn nữa”.

Một người khác nói: “Điều này chẳng phải hiệu quả hơn quảng cáo sao? Đối xử tốt với nhân viên thì họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn, chất lượng được đảm bảo. Một ông chủ như vậy xứng đáng được vinh danh là lao động tiên tiến cấp quốc gia”.

Trong khi đó, một cư dân mạng khác bình luận: “Đây đúng là ông chủ trong mơ. Với tiền thưởng cuối năm như vậy, ai mà không muốn làm việc ở đó”.