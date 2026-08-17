Con rể ông Trump gặp lãnh đạo Hamas

Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi tiếp đón ông Kushner (bên trái, ghế đầu) hôm 16/8 (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ai Cập).

Cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ tại Ai Cập giữa ông Jared Kushner với lãnh đạo chính trị của Hamas, ông Khalil al-Hayya, đã được một quan chức khu vực và quan chức Hamas xác nhận.

Ông Kushner là một trong ba đặc phái viên tham gia cuộc gặp với ông al-Hayya, cùng với sự hiện diện của các quan chức từ các nước trung gian hòa giải là Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các nguồn tin, cuộc gặp của ông Kushner với lãnh đạo chính trị của Hamas tại Ai Cập đánh dấu nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm thúc đẩy tiến trình ngừng bắn tại Gaza vốn đang bị đình trệ.

Theo một quan chức trong khu vực, cuộc gặp giữa ông Kushner và lãnh đạo Hamas nhằm đảm bảo cam kết của nhóm quân sự này đối với lộ trình hòa bình - đặc biệt là vấn đề giải giáp vũ khí - trước khi ông Kushner gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Sau cuộc gặp này, trong ngày 17/8, ông Kushner dự kiến gặp ông Netanyahu, nhà lãnh đạo đang chịu nhiều áp lực sau khi bác bỏ lộ trình 15 điểm mới do Mỹ hậu thuẫn.

Theo một nguồn tin nắm rõ kế hoạch này, ông Kushner, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Giám đốc Hội đồng Hòa bình Nickolay Mladenov cùng gặp ông Netanyahu.

Các cuộc đàm phán này nhằm mục đích cứu vãn kế hoạch giải giáp vũ khí của Hamas và việc Israel rút quân khỏi vùng lãnh thổ Palestine vốn đã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh.

Vấn đề cốt lõi ở đây là sinh mạng của khoảng 2 triệu người dân tại Gaza và công cuộc tái thiết vùng đất này, hiện phần lớn do lực lượng Israel kiểm soát, hơn 10 tháng sau khi thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Một cuộc gặp giữa ông Kushner, đặc phái viên Steve Witkoff và các lãnh đạo Hamas tại Ai Cập vào năm ngoái từng góp phần giúp các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, tiến trình thực hiện thỏa thuận này đến nay vẫn bị đình trệ do vấn đề then chốt là việc giải giáp vũ khí của Hamas.

Trong một tuyên bố sau đó, Hamas kêu gọi các bên trung gian và Hội đồng Hòa bình (do Mỹ thành lập để giám sát lệnh ngừng bắn) phải "buộc" Israel chấp thuận lộ trình cho các bước tiếp theo.

Tuần trước, Thủ tướng Netanyahu bác bỏ kế hoạch 15 điểm này trong một động thái công khai hiếm hoi cho thấy bất đồng đối với chính quyền ông Trump, đồng minh thân cận nhất của Israel.

Một số cường quốc trong khu vực, bao gồm Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đưa ra tuyên bố chung lên án việc Israel bác bỏ lộ trình nói trên, với nội dung: "Israel hiện phải chịu trách nhiệm về việc cản trở các nỗ lực mang lại hòa bình cho Gaza".

Các bên khác tham gia ký kết bao gồm Jordan, Pakistan, Indonesia và các bên trung gian hòa giải lệnh ngừng bắn.

Trong một tuyên bố, giới chức Hamas cho biết nhóm này cam kết tuân thủ lộ trình và đang chờ các bên trung gian khởi động giai đoạn đàm phán kéo dài 14 ngày để thống nhất lịch trình triển khai. Giai đoạn này chỉ có thể bắt đầu khi tất cả các bên đều chấp thuận lộ trình.