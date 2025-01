Chuyên gia Israel cảnh báo nguy cơ nổ ra xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ

Binh sĩ Israel (Ảnh: AFP).

Israel cần chuẩn bị cho kịch bản xảy ra một cuộc đối đầu tiềm tàng với Thổ Nhĩ Kỳ vì sự hỗ trợ của Ankara đối với các phe phái tại Syria, một ủy ban được chính phủ Israel hậu thuẫn cảnh báo.

Vào đầu tuần, Ủy ban Nagel, tổ chức được thành lập vào tháng 8/2024 bởi chính phủ Israel để cố vấn về các vấn đề an ninh, đã công bố một báo cáo toàn diện về lập trường an ninh của phía Tel Aviv. Nhóm này được dẫn dắt bởi Giáo sư Jacob Nagel, cựu lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Báo cáo cho rằng Ankara đang muốn gia tăng tầm ảnh hưởng ở Trung Đông, đồng thời cảnh báo rằng một số phe phái ở Syria đang liên minh với Thổ Nhĩ Kỳ.

"Mối đe dọa từ Syria có thể phát triển thành một điều gì đó thậm chí còn nguy hiểm hơn mối đe dọa từ Iran", ủy ban trên nhận định.

Báo cáo cũng đề xuất một sự thay đổi lớn trong chiến lược phòng thủ của Israel, chuyển từ việc răn đe sang một lập trường chủ động hơn. Điều này sẽ bao gồm việc tái phân bổ 70% nguồn lực quốc phòng vào các hoạt động tấn công và tăng ngân sách quốc phòng năm 2025 thêm 9 tỷ shekel (2,5 tỷ USD), nâng tổng ngân sách lên 123 tỷ shekel (34 tỷ USD). Ủy ban khuyến nghị rằng Israel sẽ cần duy trì ngân sách cao cho đến năm 2030.

Sau sự sụp đổ của chính quyền ông Bashar Assad ở Syria vào cuối năm 2024, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền mới ở Syria do nhóm HTS tạm nắm quyền lãnh đạo đã trở nên nồng ấm hơn.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn sẽ hỗ trợ tái thiết chính quyền mới ở Syria, kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế nặng nề và cân nhắc một chiến dịch chung chống lại lực lượng người Kurd, nhóm mà Ankara coi là lực lượng khủng bố.

Trong khi đó, sau sự sụp đổ của chính quyền ông Assad, Israel đã phát động một chiến dịch ném bom toàn diện trên khắp Syria, nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và vũ khí tiên tiến của nước này, với lý do ngăn chặn chúng "rơi vào tay kẻ xấu".

Quân đội Israel cũng tiến hành kiểm soát thêm một phần lãnh thổ Syria được quốc tế công nhận, tiến vào khu vực vùng đệm do Liên Hợp Quốc thiết lập giữa hai quốc gia từ Cao nguyên Golan.

Quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, bên ủng hộ Palestine, đã lao dốc kể từ khi xung đột ở Gaza bùng nổ vào tháng 10/2023.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích mạnh mẽ các động thái của Israel tại dải Gaza. Vào tháng 11 năm ngoái, ông Erdogan tuyên bố Ankara đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel.

Trước đó, ông Erdogan từng kêu gọi thành lập một liên minh giữa các quốc gia Hồi giáo để giải quyết "mối đe dọa" đến từ Israel.

Ông cáo buộc Israel tìm cách mở rộng cuộc chiến ở Trung Đông để chinh phục và giành thêm nhiều lãnh thổ hơn. Ông ca ngợi lực lượng quân sự của người Palestine Hamas, tuyên bố rằng nhóm này đã chiến đấu với Israel "thay mặt cho người Hồi giáo" và "bảo vệ các vùng đất Hồi giáo".