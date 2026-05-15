Chủ tịch Tập Cận Bình nói về chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Trump

Tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/5 cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến hai nước và thế giới, đồng thời nhất trí về một loạt hiểu biết chung mới.

Tuyên bố của người phát ngôn được đưa ra trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump.

Theo người phát ngôn, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí về tầm nhìn mới nhằm xây dựng mối quan hệ Mỹ - Trung mang tính xây dựng và ổn định chiến lược, mở ra định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa, thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ song phương, và mang lại hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ hơn cho thế giới.

Hai nhà lãnh đạo cũng đạt được những hiểu biết chung quan trọng về cách giải quyết các mối quan ngại chung một cách phù hợp. Cả hai đều nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Người phát ngôn nêu rõ, các cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm lòng tin, thúc đẩy hợp tác thiết thực, gia tăng lợi ích cho người dân hai nước, đồng thời mang lại sự ổn định và chắc chắn cần thiết cho thế giới.

Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua đưa tin, nhận định rằng chuyến công du của Tổng thống Trump là chuyến thăm lịch sử và mang tính bước ngoặt, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết hai bên đã đặt ra tầm nhìn mới về việc xây dựng quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định chiến lược.

"Hai bên đã đạt được những hiểu biết chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế và thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực và giải quyết đúng đắn những mối quan ngại của nhau", ông Tập Cận Bình nói.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Trump có lợi cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm lòng tin và cải thiện đời sống của nhân dân hai nước.

Ông Tập Cận Bình tuyên bố chuyến thăm một lần nữa chứng tỏ rằng, nguyện vọng chung của cả hai nước và kỳ vọng của người dân trên toàn thế giới về việc Trung Quốc và Mỹ tìm ra con đường đúng đắn để cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

"Trong khi Tổng thống Trump hy vọng làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, tôi tận tâm dẫn dắt nhân dân Trung Quốc hướng tới sự phục hưng dân tộc", ông Tập Cận Bình nói, nhấn mạnh rằng hai nước có thể thúc đẩy sự phát triển và phục hưng của mình bằng cách tăng cường hợp tác.

Ông Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc và Mỹ nên thực hiện những hiểu biết chung quan trọng đã đạt được, trân trọng đà phát triển tích cực, vốn khó khăn mới đạt được, giữ vững phương hướng đúng đắn, tránh sự gián đoạn và thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ song phương.

Chuyến thăm thành công của Tổng thống Mỹ

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump nói rằng chuyến thăm Trung Quốc của ông rất thành công, thu hút sự chú ý của thế giới và để lại ấn tượng tốt đẹp.

Ông Trump nói rằng hai bên đã đạt được một loạt hiểu biết chung quan trọng, ký kết nhiều thỏa thuận và giải quyết nhiều vấn đề, mang lại lợi ích cho cả hai nước và thế giới.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về một số vấn đề nóng trong khu vực. Ông Trump cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.

Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình là người bạn lâu năm mà ông rất kính trọng và hai nhà lãnh đạo đã thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp. Ông nói thêm rằng mối quan hệ Mỹ - Trung rất quan trọng và chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn.

Tổng thống Trump tuyên bố ông sẵn sàng tiếp tục duy trì liên lạc chân thành và sâu sắc với Chủ tịch Tập Cận Bình và mong chờ được đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Washington.