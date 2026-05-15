Tổng thống Trump: Quan hệ Mỹ - Trung sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày 14/5 (Ảnh: Reuters).

"Quan hệ Mỹ - Trung sẽ mạnh mẽ hơn"

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/5, Tổng thống Donald Trump cho biết “Chủ tịch Tập Cận Bình rất khéo léo khi đề cập đến việc Mỹ từng là một quốc gia suy yếu”.

Theo ông Trump, nhà lãnh đạo Trung Quốc có lẽ đang ám chỉ “những tổn thất to lớn mà Mỹ phải gánh chịu trong 4 năm dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, và về điểm này, ông Tập hoàn toàn đúng”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhấn mạnh “sự trỗi dậy đáng kinh ngạc mà Mỹ đã thể hiện với thế giới trong 16 tháng ngoạn mục dưới thời chính quyền Trump”.

Ông Trump đề cập đến “thị trường chứng khoán và quỹ hưu trí Mỹ đạt mức cao kỷ lục, chiến thắng quân sự và mối quan hệ phát triển mạnh mẽ ở Venezuela, sự phá hủy quân sự đối với Iran (sẽ còn tiếp tục!), quân đội mạnh nhất thế giới từ trước đến nay, cường quốc kinh tế trỗi dậy, với kỷ lục 18 nghìn tỷ USD được các quốc gia khác đầu tư vào Mỹ, thị trường việc làm tốt nhất trong lịch sử Mỹ, với số người làm việc tại Mỹ hiện nay nhiều hơn bao giờ hết, chấm dứt chính sách DEI tàn phá đất nước, và rất nhiều điều khác mà không thể liệt kê hết được”.

Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã chúc mừng ông về “rất nhiều thành tựu to lớn” mà Mỹ đã đạt được chỉ trong “thời gian ngắn”. Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ mạnh mẽ và tốt đẹp hơn.

“2 năm trước, thực tế, chúng ta là một quốc gia đang suy thoái. Về điều này, tôi hoàn toàn đồng ý với Chủ tịch Tập Cận Bình! Nhưng giờ đây, Mỹ là quốc gia sôi động nhất trên thế giới, và hy vọng mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc sẽ mạnh mẽ và tốt đẹp hơn bao giờ hết!”, ông Trump nhấn mạnh.

Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Quốc (Video: AP).

Thiết lập quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng

Trong bài phát biểu trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 14/5, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh “mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết”.

Tổng thống Trump ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” giữa hai bên, đồng thời nói rằng ông “rất kính trọng” Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc, ca ngợi ông là một “nhà lãnh đạo vĩ đại”.

Ông Trump nói thêm rằng phái đoàn Mỹ mong muốn thảo luận về thương mại song phương, nhấn mạnh “vinh dự” của phái đoàn Mỹ khi đến thăm Trung Quốc.

Tổng thống Trump cho biết nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu mà ông đưa đến Trung Quốc, bao gồm Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, đến đây để “bày tỏ sự kính trọng” và xây dựng hoạt động kinh doanh tại quốc gia này.

Tổng thống Trump sau đó nhấn mạnh rằng cuộc hội đàm của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình "rất tốt đẹp", đồng thời gọi Trung Quốc là một đất nước tươi đẹp.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng, chiến lược và ổn định như một định hướng mới cho quan hệ song phương.

"Cùng với Tổng thống Trump, chúng tôi đã nhất trí thiết lập “quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ” như một định hướng mới cho quan hệ Trung - Mỹ", ông Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Trump.

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và Mỹ nên sử dụng hiệu quả hơn các kênh tương tác giữa lực lượng vũ trang hai nước. Ông nêu rõ hai nước cũng nên mở rộng hợp tác trong thương mại, y tế, nông nghiệp, du lịch và thực thi pháp luật.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nói rằng Mỹ "nên tiếp cận vấn đề Đài Loan hết sức thận trọng".

Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm tới Trung Quốc, Tổng thống Trump đã cùng hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng.

Hai nhà lãnh đạo cũng cùng nhau tản bộ tại khu di tích Thiên Đàn ở Bắc Kinh và dự tiệc tối chiêu đãi do Chủ tịch Trung Quốc chủ trì.

Vào ngày 15/5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ dùng tiệc trà và ăn trưa cùng nhau, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ kết thúc chuyến thăm và về nước.