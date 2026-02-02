Chủ tịch Trung Quốc muốn biến nhân dân tệ thành tiền dự trữ toàn cầu chính

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AFP).

Theo FT, giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng những phát biểu này là tuyên bố rõ ràng nhất từ trước đến nay của ông Tập Cận Bình về mục tiêu tạo ra một đồng tiền mạnh và một nền tảng tài chính rộng hơn mà Bắc Kinh cần để hỗ trợ cho đồng tiền đó.

Trong một bài phát biểu đăng trên tạp chí Qiushi, ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc phải xây dựng một đồng tiền mạnh được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế, đầu tư và các thị trường ngoại hối, đồng thời đạt được vị thế tiền tệ dự trữ.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, để đạt được mục tiêu này sẽ cần một ngân hàng trung ương mạnh hơn, các tổ chức tài chính có sức cạnh tranh và các trung tâm tài chính quốc tế.

Lời kêu gọi này phản ánh chiến lược dài hạn của Bắc Kinh nhằm mở rộng ảnh hưởng trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh có dấu hiệu đồng USD suy yếu và những thay đổi lãnh đạo tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến các ngân hàng trung ương khác đánh giá lại danh mục tiền tệ của họ và các rủi ro liên quan đến đồng USD.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng việc thực hiện các kế hoạch này sẽ đòi hỏi không chỉ ý chí chính trị mà còn các cải cách kinh tế có ý nghĩa, bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận các thị trường tài chính của Trung Quốc và tăng cường niềm tin từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Lập trường của ông Tập Cận Bình về nhân dân tệ như một đồng tiền dự trữ có thể gửi đi một tín hiệu đáng kể tới các thị trường tài chính toàn cầu và cho thấy những thay đổi lớn trong cấu trúc tiền tệ thế giới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh kinh tế.

Vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh sự suy giảm của đồng USD, gọi đó là một kết quả tuyệt vời cho doanh nghiệp và xuất khẩu của Mỹ.

Trong phát biểu với báo chí, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng ông có thể điều chỉnh tỷ giá hối đoái của đồng tiền nhưng thấy không cần phải làm vậy.

Đồng thời, ông chỉ trích Trung Quốc và Nhật Bản về những nỗ lực trước đây nhằm phá giá đồng nhân dân tệ và đồng yên, cho rằng sự cạnh tranh như vậy là không công bằng đối với hàng hóa Mỹ.