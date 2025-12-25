Chủ tịch Triều Tiên thị sát nhà máy đóng tàu ngầm hạt nhân 8.700 tấn

Tàu ngầm Triều Tiên đang đóng (Ảnh: KCNA).

Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 25/12, ông Kim đã thị sát vụ bắn thử một tên lửa phòng không tầm xa từ mặt đất vào ngày 24/12 tại một bãi phóng gần bờ biển phía đông nước này.

Theo KCNA, vụ thử nhằm đánh giá công nghệ chiến lược phục vụ phát triển một loại tên lửa đánh chặn tầm cao mới, và đã hạ các mục tiêu trên không ở cự ly 200km.

KCNA cũng cho biết ông Kim đã thị sát một địa điểm khác là nơi đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, có lượng giãn nước 8.700 tấn và khả năng phóng tên lửa phòng không. Hãng không nêu rõ địa điểm cũng như thời điểm chuyến thăm.

Dự án tàu ngầm này là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm hiện đại hóa hải quân, nằm trong 5 chính sách trọng điểm mà đảng đang thúc đẩy để tăng cường năng lực quốc phòng, theo KCNA.

KCNA dẫn lời ông Kim cho rằng việc phát triển toàn diện năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân là điều thiết yếu và không thể tránh khỏi, trong bối cảnh thế giới hiện nay chưa hoàn toàn hòa bình.

Trước đó, ông Kim từng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển "tàu chiến áp đảo" như một biện pháp răn đe mạnh mẽ để kiềm chế "ngoại giao pháo hạm" của đối thủ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đặt ra nhiệm vụ hiện đại hóa các tàu nổi và tàu ngầm của hải quân, bao gồm mục tiêu phát triển và sở hữu tàu chiến.

Vào tháng 9/2023, Triều Tiên đã công bố tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật đầu tiên có khả năng thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân dưới nước. Vào thời điểm đó, ông Kim đã công bố kế hoạch chế tạo thêm nhiều tàu ngầm, bao gồm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.