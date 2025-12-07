Cháy hộp đêm ở Ấn Độ, 23 người chết

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: PTI).

Hãng tin Press Trust of India (PTI) dẫn lời Thủ hiến Pramod Sawant và các quan chức khác cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng nửa đêm về sáng ngày 7/12 tại một câu lạc bộ ở Arpora thuộc quận Bắc Goa.

Truyền thông địa phương dẫn lời các quan chức cảnh sát cho biết vụ cháy bị nghi là bắt nguồn từ “một vụ nổ bình khí” nhưng cần điều tra thêm.

“Hôm nay là một ngày vô cùng đau buồn đối với tất cả chúng ta ở Goa. Một vụ cháy nghiêm trọng tại Arpora đã cướp đi sinh mạng của 23 người. Tôi đã đến hiện trường vụ việc và đã ra lệnh điều tra”, Thủ hiến Pramod Sawant viết trên mạng xã hội X.

Ông bình luận thêm: “Những ai bị xác định có trách nhiệm sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm khắc nhất theo pháp luật, bất kỳ sự cẩu thả nào cũng sẽ bị xử lý triệt để”.

Ông Sawant nói với các nhà báo tại hiện trường rằng có 3-4 du khách đã tử vong, nhưng không cho biết quốc tịch của họ. Ba người tử vong do bỏng, trong khi những người còn lại tử vong do ngạt khói.

“Đây là một sự cố bi thảm lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. Cơ sở kinh doanh hoạt động mà không có giấy phép phù hợp, và sự cẩu thả đó đã dẫn đến vụ cháy”, ông nói.

Hình ảnh video từ PTI cho thấy lực lượng cứu hộ khiêng những người bị thương hoặc thiệt mạng trên cáng đi xuống cầu thang đá hẹp của hộp đêm khi cảnh sát, nhân viên y tế và người dân tụ tập bên ngoài.

Nghị sĩ địa phương Michael Lobo cho biết lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã tham gia cứu hộ suốt đêm. Ông nói các quan chức sẽ tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm tương tự để ngăn chặn những sự cố như vậy.

Goa nằm bên bờ biển Ả rập, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ đời sống về đêm, những bãi biển cát trắng và bầu không khí ven biển thoải mái.