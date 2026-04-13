Cảnh báo đanh thép của Iran khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Tàu đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Iran tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ tại Pakistan, tuyên bố Tehran sẽ không khuất phục trước những lời đe dọa, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược.

“Nếu họ chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu, và nếu họ đưa ra lý lẽ, chúng tôi sẽ đối phó bằng lý lẽ. Chúng tôi sẽ không khuất phục trước bất kỳ lời đe dọa nào, hãy để họ thử thách ý chí của chúng tôi một lần nữa để chúng tôi có thể cho họ thấy một bài học lớn hơn”, ông Ghalibaf nói với các phóng viên hôm 12/4 sau khi từ Islamabad trở về Tehran.

Tư lệnh hải quân Iran Shahram Irani cũng gọi lời đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Trump là “nực cười”, sau khi các cuộc đàm phán kéo dài giữa Tehran và Washington tại Islamabad không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

“Những binh sĩ dũng cảm của lực lượng hải quân thuộc Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran đang theo dõi và giám sát mọi động thái của quân đội Mỹ trong khu vực. Lời đe dọa của tổng thống Mỹ về việc phong tỏa Iran trên biển thật nực cười và hài hước”, ông Irani nói thêm.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết bất kỳ tàu quân sự nào tìm cách tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Mỹ và sẽ bị xử lý “nghiêm khắc và dứt khoát”.

“Trái ngược với những tuyên bố sai sự thật của một số quan chức đối phương, eo biển Hormuz đang được kiểm soát và quản lý một cách sáng suốt, mở cửa cho hoạt động đi lại vô hại của các tàu phi quân sự theo các quy định cụ thể”, IRGC tuyên bố.

IRGC cho biết lực lượng an ninh Iran đã kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải ở eo biển Hormuz, cảnh báo đối phương sẽ bị mắc kẹt trong “vòng xoáy chết người” nếu có bất kỳ “tính toán sai lầm” nào.

“Tất cả giao thông… đều nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng vũ trang (Iran)”, hải quân IRGC tuyên bố sau khi Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref cũng tuyên bố Iran “kiên quyết” giữ vững quyền kiểm soát eo biển Hormuz và đòi bồi thường từ Mỹ và Israel về những thiệt hại gây ra trong chiến tranh.

Tổng thống Trump ngày 12/4 đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ phong tỏa tuyến đường vận tải quan trọng qua eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ không hài lòng khi Iran quyết định không từ bỏ chương trình hạt nhân sau các cuộc đàm phán hòa bình thất bại ở Pakistan.

Tổng thống Trump cho biết mục tiêu cuối cùng của ông là rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz và mở cửa trở lại cho tất cả các tàu thuyền, nhưng trong thời gian đó, Iran không được phép thu lợi từ việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Sau mệnh lệnh của Tổng thống Trump, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo “bắt đầu triển khai lệnh phong tỏa đối với tất cả các phương tiện giao thông đường biển đi vào và đi ra khỏi các cảng của Iran vào lúc 10h sáng 13/4”.

Thông báo nêu rõ: “Lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia khi đi vào hoặc rời khỏi các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên vịnh Ả rập và vịnh Oman”.

“Lực lượng CENTCOM sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu thuyền quá cảnh qua eo biển Hormuz để đi đến hoặc đi từ các cảng không thuộc sở hữu của Iran”, thông báo cho biết thêm.