Cảnh báo đanh thép của Iran khi Mỹ lên dây cót động binh trở lại

Trong cuộc họp báo ngày 18/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

"Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ", ông Baghaei nói.

"Chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh đối với bất kỳ hành động liều lĩnh nào của đối thủ, như lực lượng vũ trang của chúng tôi đã chứng minh trong 40 ngày giao tranh quân sự vừa qua. Chúng tôi cũng sẽ mang đến những bất ngờ mới cho các đối thủ của mình”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo.

Ông Baghaei nhấn mạnh việc giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ lệnh trừng phạt không chỉ là những điều kiện do Iran đặt ra, mà là những quyền chính đáng mà nước này đã đấu tranh từ lâu.

"Về việc giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, điều này có thể được xem là yêu cầu của Iran, chứ không chỉ là một điều kiện. Đây là một quyền hoàn toàn chính đáng”, ông tuyên bố.

Ông Baghaei nhắc lại rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran trong nhiều năm tại các ngân hàng khác nhau là những yêu cầu cốt lõi mà các nhà đàm phán của Iran liên tục nêu ra trong mỗi vòng đàm phán với Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này không có ý định nhượng bộ trước những yêu cầu đã đưa ra với Mỹ nhằm giải quyết xung đột.

Ông Pezeshkian nói rằng các đối thủ, sau khi thất bại trong việc khuất phục Iran, đang cố gắng tạo ra sự chia rẽ giữa người dân Iran và các quan chức nước này.

"Chúng tôi sẽ không cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào và sẽ không hy sinh phẩm giá của đất nước mình vì lợi ích của bất kỳ ai... Chúng tôi đang tiến hành đàm phán một cách danh dự và không có ý định lùi bước”, kênh truyền hình Al Alam của Iran dẫn lời ông Pezeshkian nói.

Trước đó, Reuters đưa tin Pakistan đã chuyển cho Mỹ một đề xuất sửa đổi của Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin cho biết đề xuất mới của Tehran bao gồm 14 điểm, tập trung vào việc chấm dứt các hành động giao tranh và các biện pháp xây dựng lòng tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 tuyên bố Iran rất muốn đạt được thỏa thuận với Washington, nhưng các đề xuất của Tehran không phù hợp.

Tổng thống Trump cuối tuần qua đã ra "tối hậu thư" với Iran, cảnh báo “thời gian đang cạn dần”.

“Họ tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng, nếu không sẽ không còn gì sót lại. Thời gian vô cùng quan trọng”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ngày 21/4, Tổng thống Trump bày tỏ ý định gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Tuy nhiên, theo truyền hình nhà nước Iran, Tehran không công nhận việc Washington đơn phương gia hạn và dự định hành động theo lợi ích quốc gia của Iran.

Hãng tin Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Trump dự kiến tiếp tục tổ chức một cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng vào ngày 19/5 với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu để thảo luận về các phương án hành động quân sự với Iran.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày càng mất kiên nhẫn với cách Tehran xử lý các cuộc đàm phán ngoại giao, đồng thời thất vọng với việc Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz khiến giá dầu thế giới leo thang.

Các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump đã nghiêm túc xem xét việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran như một cách để buộc nước này phải thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột, mặc dù ông vẫn muốn giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.

Truyền thông Mỹ đưa tin, các lựa chọn mà Tổng thống Trump đang cân nhắc được cho là bao gồm việc tiến hành các cuộc ném bom mạnh mẽ hơn vào Iran và một chiến dịch trên bộ của lực lượng đặc nhiệm để thu giữ uranium làm giàu từ các cơ sở hạt nhân Iran.