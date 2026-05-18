Iran đưa ra 10 yêu cầu, Mỹ từ chối nhượng bộ

Người dân Iran xuống đường (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Ủy ban Nội vụ của Quốc hội Iran Mohammad Saleh Jokar ngày 17/5 tuyên bố, Iran đang là bên quyết định các điều khoản của một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ.

"Các điều khoản được quyết định bởi quốc gia đã thắng thế trên chiến trường, chứ không phải bởi bên thất bại. Do đó, Mỹ phải chấp nhận các điều khoản của chúng tôi", ông phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Mehr.

Ông đồng thời nhấn mạnh, kế hoạch 10 điểm là “lằn ranh đỏ” của Iran cho bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Quan chức này cho biết, Iran không có lựa chọn nào khác ngoài việc "trở nên mạnh mẽ hơn". Ông cũng kêu gọi các binh sĩ Mỹ phải rời khỏi khu vực.

Tháng trước, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Tehran đã đặt ra 10 điều kiện cho một lệnh ngừng bắn. Các điều kiện này bao gồm nguyên tắc không xâm chiếm, công nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, cũng như việc làm giàu uranium trên lãnh thổ của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sơ cấp và thứ cấp, bồi thường xung đột và rút các lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Fars, để đáp trả các yêu cầu của Iran, Mỹ đã đặt ra 5 điều kiện của riêng mình, điều mà chính quyền Mỹ tin là cần thiết để tiếp tục tiến trình hòa bình giữa 2 nước.

Theo nguồn tin, Mỹ từ chối chi trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho những thiệt hại gây ra bởi chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Washington cũng nhấn mạnh, 400kg uranium làm giàu phải được chuyển từ Iran sang Mỹ và chỉ một cơ sở hạt nhân duy nhất được phép tiếp tục hoạt động tại Iran.

Ngoài ra, Mỹ không có ý định giải phóng quá 25% tài sản bị đóng băng của Iran, đồng thời tuyên bố vấn đề chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li Băng, phải được giải quyết thông qua đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran “sắp hết thời gian” trước khi phải đối mặt với các cuộc tấn công thậm chí mạnh hơn.

“Đối với Iran, thời gian sắp hết, và tốt hơn hết là họ nên hành động. Nhanh lên, nếu không họ sẽ chẳng còn lại gì. Thời gian là vàng bạc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 17/5.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đang ở vị thế mà chúng tôi không mong muốn. Họ sẽ phải tiến tới vị thế mà chúng tôi mong muốn, nếu không họ sẽ phải hứng đòn giáng nặng nề, và họ không hề muốn điều đó xảy ra đâu”.