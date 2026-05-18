Tổng thống Mỹ cảnh báo “tấn công từ mọi hướng”, Iran dọa giáng đòn dữ dội

Hình ảnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lên mạng xã hội cho thấy các mũi tên chỉ thẳng vào Iran (Ảnh: TruthSocial/DonaldTrump).

Cảnh báo của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/5 đã đăng một bài viết trên mạng xã hội Truth Social kèm theo hình ảnh do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra, trong đó cờ Mỹ phủ lên bản đồ Trung Đông, cùng một loạt mũi tên chỉ vào Iran.

Theo trang tin Times of Israel, đây dường như là một lời đe dọa công khai về việc Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Hãng tin RT (Nga) nhận định, hình ảnh hàng loạt mũi tên chỉ vào Iran có thể ngụ ý rằng Tổng thống Trump sẽ phát lệnh tấn công quốc gia Trung Đông “từ mọi hướng”.

Trong một bài đăng khác trên Truth Social, Tổng thống Trump cảnh báo: "Đối với Iran, đồng hồ đã điểm, và họ tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng, nếu không sẽ không còn gì sót lại. Thời gian là yếu tố then chốt!".

Iran đáp trả cứng rắn

Trao đổi với các phóng viên ngày 17/5, người phát ngôn cấp cao của Lực lượng Vũ trang Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi, đã phản ứng trước những lời đe dọa lặp đi lặp lại và “những tuyên bố vô nghĩa” của Tổng thống Mỹ về việc chống lại Iran.

Tướng Iran cảnh báo bất kỳ hành động nào mới của Mỹ chống lại Iran đều sẽ dẫn đến “những đòn giáng mạnh mẽ và nghiêm trọng hơn”.

“Việc lặp lại bất kỳ hành động nào để bù đắp cho sai lầm của Mỹ trong cuộc chiến thứ ba do Mỹ phát động chống lại Iran sẽ không có hậu quả nào khác ngoài việc phải nhận những đòn giáng mạnh mẽ và nghiêm trọng hơn cho chính nước này”, ông Shekarchi tuyên bố.

Tướng Iran cũng cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với những kịch bản tấn công và bất ngờ mới nếu thực hiện những lời đe dọa nhằm vào Tehran.

“Tổng thống Mỹ phải biết rằng nếu những lời đe dọa và hành động gây hấn mới chống lại Iran được thực hiện, quân đội và tài sản đã suy yếu của nước này sẽ phải đối mặt với những kịch bản tấn công, bất ngờ và dữ dội mới”, tướng Iran cảnh báo thêm.

Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ “chìm vào vũng lầy tự tạo ra do chính sách mạo hiểm” của lãnh đạo nước này.

Trước đó, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (Bộ trưởng Chiến tranh) Pete Hegseth ngày 12/5 tuyên bố Mỹ có thể chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng và nối lại các cuộc tấn công vào Iran.

Báo New York Times ngày 15/5 dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Theo New York Times, Iran có thể phải hứng chịu các cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel ngay trong tuần này.

Báo Mỹ đưa tin, các cố vấn của Tổng thống Donald Trump đã chuẩn bị kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào Iran, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Các lựa chọn mà Tổng thống Trump đang cân nhắc được cho là bao gồm việc chuyển sang các cuộc ném bom mạnh mẽ hơn vào Iran và một chiến dịch trên bộ của lực lượng đặc nhiệm để thu giữ uranium làm giàu từ các cơ sở hạt nhân Iran.

Kênh truyền hình NBC News cũng dẫn nguồn tin cho biết, Lầu Năm Góc đang cân nhắc đặt tên cho chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran là Chiến dịch Búa Gậy nếu thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, thay thế cho Chiến dịch Cuồng nộ được phát động vào cuối tháng 2.

Mỹ từng cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch nhằm đưa uranium làm giàu, vật liệu có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, ra khỏi các cơ sở hạt nhân Iran. Điều này sẽ đòi hỏi lực lượng Mỹ phải ở lại trên lãnh thổ Iran trong một khoảng thời gian nhất định.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc vào tuần trước, ông Trump nói rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang “trong tình trạng nguy kịch”. Tổng thống cũng nói rằng ông đang mất dần kiên nhẫn với Iran.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump ngày càng thất vọng với cách Iran xử lý các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump ngày càng mất kiên nhẫn với việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, cũng như sự chia rẽ trong ban lãnh đạo Iran khiến họ không thể đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán hạt nhân.