Căn cứ quân sự Nga gần Ukraine ồ ạt nhận tiếp tế

Ảnh chụp vệ tinh căn cứ quân sự Nga gần thị trấn Valuyki, miền Tây nước này (Ảnh: Reuters).

Thị trấn Valuyki, thuộc vùng Belgorod cách biên giới Ukraine khoảng 15km, đang trở thành điểm trung chuyển vũ khí, lương thực quan trọng của Nga cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine.

Suốt 1 tháng qua, trực thăng hoạt động ầm ầm phía trên thị trấn, xe quân sự đầy đường trong khi binh sĩ tại một căn cứ quân sự lớn của Nga ở đây đã sẵn sàng chiến đấu.

Valuyki có vị trí chiến lược, gần tỉnh Kharkov của Ukraine. Nga đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự lớn ở Valuyki với kinh phí khoảng 50 triệu USD từ năm 2015, không lâu sau khi cho bán đảo Crimea sáp nhập. Theo các ảnh chụp vệ tinh đầu năm nay, không lâu trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, khu vực này ghi nhận sự gia tăng đột biến các hoạt động quân sự của quân đội Nga.

Hiện Valuyki trở thành nơi thân nhân các binh sĩ và công dân Nga tiếp tế cho lực lượng đóng quân gần thị trấn.

Olga Lukina, một người dân địa phương cho biết, chồng cô là thành viên hậu cần của một đơn vị trinh sát thuộc quân đội Nga. Một số đơn vị trinh sát của Nga thiếu hụt máy bay không người lái, thiết bị nhìn xuyên đêm, trong khi một số đơn vị khác chiến đấu ở Ukraine "cần lương thực, dầu diesel".

Hơn một tháng sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã chuyển hướng trọng tâm từ bao vây thủ đô Kiev sang mặt trận miền Đông. Trong một báo cáo hồi tháng 4, Lầu Năm Góc nói rằng, Nga đang tập hợp binh sĩ và khí tài quanh Valuyki, phối hợp với lực lượng từ miền Nam Ukraine để tạo gọng kìm, cô lập vùng Donbass với các khu vực khác.

Theo tình báo Anh và Mỹ, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đang chậm lại do một số vấn đề về hậu cần như thiếu lương thực, nhiên liệu và một số hàng tiếp tế thiết yếu khác.

Một binh sĩ có tên Rafael Aliev, tự nhận là thành viên của một đơn vị hậu cần của Nga, đã đăng một bài viết trên diễn đàn cộng đồng Valuyki hôm 26/4 rằng, xe quân sự do anh điều khiển đang được sửa chữa sau khi bị hư hại do giao tranh. Quân nhân này tiết lộ, linh kiện thay thế không phải lúc nào cũng sẵn có, do vậy đôi khi họ phải dựa vào sự hỗ trợ của tình nguyện viên với nguồn cung thiết bị từ các nhà bán lẻ thương mại.

Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin tình nguyện viên cung cấp thiết bị quân sự cho quân đội.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2. Nga hiện tập trung tấn công, kiểm soát các mục tiêu ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Giới phân tích phương Tây cho rằng, tốc độ tiến công của Nga đang chậm lại so với giai đoạn đầu do sự kháng cự của Ukraine cũng như do vấn đề về hậu cần. Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya khẳng định, chiến dịch đã có những bước tiến và vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhà ngoại giao này nói rằng, Nga có thể sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.