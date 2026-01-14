Cần cẩu sập xuống đoàn tàu ở Thái Lan, ít nhất 22 người chết

Cần cẩu sập xuống đoàn tàu đang chạy qua (Ảnh: AFP).

Một đoàn tàu chở khách từ thủ đô Bangkok của Thái Lan đi khu vực đông bắc nước này đã bị trật bánh sau khi một cần cẩu xây dựng đổ sập xuống nóc một toa.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào sáng 14/1 tại huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách Bangkok khoảng 230km về phía đông bắc, trên tuyến tàu đang di chuyển tới tỉnh Ubon Ratchathani.

Một cần cẩu đang thi công cho dự án đường sắt cao tốc đã bị sập và rơi trúng đoàn tàu đang chạy ngang qua, khiến tàu trật bánh và bốc cháy trong thời gian ngắn.

Cục Quan hệ Công chúng của Chính phủ Thái Lan cho biết trong một bài đăng trên tài khoản X chính thức rằng vụ việc đã khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu.

“Cần cẩu xây dựng phục vụ cầu đường sắt cao tốc đã bị sập xuống một đoàn tàu chở khách đang di chuyển tại Sikhiu, tỉnh Nakhon Ratchasima vào lúc 9h05 sáng nay. Đoàn tàu bị trật bánh và bốc cháy. Hơn 30 hành khách bị thương, nhiều người bị mắc kẹt trong các toa tàu. Nhiều đội cứu hộ đã được triển khai", chính phủ Thái Lan cho biết.

Trong khi một số nguồn tin nói rằng vụ tai nạn khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương, nguồn tin của AFP cho biết, số người thiệt mạng ít nhất 22.