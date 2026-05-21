Các ứng viên kế nhiệm ông Trump “ghi điểm” từ phòng họp báo Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio (Ảnh: AFP).

Bước lên bục phát biểu tại phòng họp báo Nhà Trắng hôm 20/5, Phó Tổng thống JD Vance đã sử dụng địa điểm mang tính lịch sử này để gây ấn tượng.

Buổi xuất hiện này của ông Vance diễn ra chỉ 2 tuần sau một sự xuất hiện tương tự của Ngoại trưởng Marco Rubio, một ứng viên tiềm năng khác cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.

Thay thế cho thư ký báo chí Karoline Leavitt, người đang trong kỳ nghỉ thai sản, ông Vance đã dành gần một giờ đồng hồ để trả lời các câu hỏi từ các phóng viên về hàng loạt chủ đề từ cuộc chiến Iran đến quỹ 1,8 tỷ USD mới được thành lập để bồi thường cho các đồng minh của Tổng thống Trump.

Ông bác bỏ những lo ngại của châu Âu về việc Washington hoãn triển khai lực lượng đến Ba Lan.

Ông Vance đã đưa ra các câu trả lời của mình theo một cách chủ yếu là chừng mực, trái ngược với phong cách cứng rắn của ông Trump, và tỏ ra thích thú khi các phóng viên chật kín căn phòng hét lên và nói chen vào nhau để thu hút sự chú ý của ông.

"Marco nói đúng, đây thực sự là một sự hỗn loạn", ông Vance nói.

Cả ông Vance và Rubio đều được coi là những ứng cử viên tiềm năng có thể nhận được đề cử của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Lần xuất hiện gần đây của ông Rubio tại bục phát biểu Nhà Trắng đã thu hút được lời khen ngợi từ các thành viên đảng Cộng hòa và thậm chí là một số thành viên đảng Dân chủ.

Các trợ lý của ông Rubio nhanh chóng biến một trong những câu trả lời trong buổi họp báo của ông thành một video mang phong cách chiến dịch tranh cử, làm thổi bùng thêm những suy đoán về một cuộc chạy đua vào ghế tổng thống. Đoạn video do Bộ Ngoại giao chia sẻ cho thấy ông Rubio nói rằng ông hy vọng nước Mỹ sẽ là nơi mà "bất kỳ ai từ bất kỳ đâu cũng có thể đạt được bất kỳ điều gì”.

Khi được các phóng viên hỏi liệu ông thích màn thể hiện của ai hơn, Tổng thống Trump đã đưa ra một câu trả lời mang tính ngoại giao.

Ông Trump tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc ai sẽ kế nhiệm. Tại một bữa tiệc tối ở Vườn hồng vào tuần trước, ông đã thăm dò ý kiến các khách mời về những người kế nhiệm tiềm năng của mình. "Ai thích ông JD Vance?Ai thích ông Marco Rubio”, ông hỏi.

Cả 2 câu hỏi đều nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Ông Trump cho biết 2 người này nếu cùng tranh cử sẽ tạo nên "một tấm vé hoàn hảo". Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định lựa chọn giữa họ.

Tại các buổi họp báo riêng của mình, ông Vance và ông Rubio mỗi người đều bảo vệ cách xử lý của chính quyền đối với cuộc chiến Iran, một chủ đề được cho là sẽ tác động đến tương lai chính trị của họ.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, được thực hiện từ ngày 15/5 đến 18/5, cho thấy khoảng 34% người Mỹ có cái nhìn thiện cảm về ông Vance và 33% nói điều tương tự về ông Rubio. Vào tháng 1/2025, khoảng 42% số người được hỏi cho biết họ có cái nhìn thiện cảm về ông Vance.

Là một cựu lính thủy đánh bộ, người từ lâu đã phản đối việc Mỹ vướng vào các cuộc chiến ở nước ngoài, ông Vance đã cố gắng trấn an những người Mỹ đang phải vật lộn với giá cả tăng cao rằng cuộc xung đột sẽ không kéo dài lâu.

Khi một phóng viên gọi ông Vance là "một ứng cử viên tiềm năng trong tương lai", ông đã nhanh chóng sửa lời: "Tôi không phải là một ứng cử viên tiềm năng trong tương lai. Tôi là phó tổng thống, tôi thực sự thích công việc của mình, và tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc đó nhất có thể”.