Iran cho phép tàu chở hàng thiết yếu qua eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz (Ảnh: AFP).

Theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim, trong một văn bản đề ngày 1/4 gửi người đứng đầu tổ chức cảng và hàng hải Iran, ông Houman Fathi, Phó phụ trách phát triển thương mại Iran, cho biết: “Căn cứ theo thỏa thuận và thông báo từ chính phủ cùng quân đội Iran, việc cho phép các con tàu chở hàng hóa nhân đạo, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu và thức ăn chăn nuôi, đi qua eo biển Hormuz đã được chấp thuận”.

Văn bản chỉ ra rằng các tàu đang hướng tới các cảng của Iran, bao gồm cả những tàu đang ở vịnh Oman, phải phối hợp với các cơ quan chức năng và tuân thủ các quy trình đã được thiết lập để quá cảnh qua eo biển Hormuz.

“Các cơ quan hành pháp liên quan được chỉ thị thực hiện các biện pháp cần thiết, phù hợp với các giao thức đã ban hành, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại của các con tàu này”, văn bản cho biết thêm.

Ông Ghazali cho biết một danh sách các con tàu chuẩn bị đi qua tuyến đường thủy quan trọng này “sẽ được gửi đi để phối hợp”.

Hiện chưa rõ những mặt hàng nào được Iran định nghĩa là "thiết yếu" hoặc liệu Tehran có duy trì lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền từ các quốc gia mà họ coi là thù địch hay không.

Sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển năng lượng then chốt.

Iran đang xem xét một kế hoạch sử dụng eo biển Hormuz như một loại "trạm thu phí". Gần đây, quốc hội Iran đã thông qua đề xuất thu phí đối với việc đi qua eo biển Hormuz.

Kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar đưa tin, Iran có khả năng phân loại các quốc gia trên toàn thế giới thành 3 nhóm; thù địch, trung lập và thân thiện để phân biệt mức độ được đi lại qua eo biển Hormuz. Có thông tin cho rằng Iran đang cân nhắc việc cấm các con tàu liên quan đến các quốc gia thù địch như Israel và Mỹ đi qua, đồng thời thu phí đối với tàu của các quốc gia trung lập.

Các con tàu liên quan đến các quốc gia mà họ cho là “thân thiện” như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ trước đây đã được đi qua. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng các tàu liên quan đến các quốc gia liên minh với phương Tây như Nhật Bản và Pháp cũng đã rời khỏi eo biển. Tuy nhiên, việc các con tàu này có trả phí hay không hoặc các chi tiết về hành trình của chúng vẫn chưa được tiết lộ.

Một số lãnh đạo phương Tây bày tỏ lập trường phản đối Iran kiểm soát và thu phí qua eo biển Hormuz, coi điều này là "không thể chấp nhận được".