Israel chờ Mỹ "bật đèn xanh" tập kích loạt cơ sở năng lượng Iran

Tòa nhà Iran bị hư hại sau không kích (Ảnh: AFP).

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở năng lượng của Iran nhưng vẫn chờ động thái “bật đèn xanh” từ Mỹ, một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel cho biết hôm 4/4.

Quan chức này đồng thời nói thêm rằng bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tuần tới.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ với Iran nhằm buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz mà họ đã đóng lại sau khi xung đột bùng nổ.

Cảnh báo của ông Trump làm gia tăng chú ý và đồn đoán về việc liệu Washington có ủng hộ các hành động quân sự tiếp theo của Israel nhằm vào Iran hay không.

Trước đó cùng ngày, IDF cho biết Không quân Israel đã không kích cơ sở hạ tầng tại một tổ hợp hóa dầu ở Mahshahr, tây nam Iran, nhằm vào các cơ sở được sử dụng để sản xuất vật liệu phục vụ chế tạo vũ khí.

Theo quân đội Israel, cuộc tấn công được thực hiện dựa trên thông tin tình báo và đã đánh trúng một trong hai cơ sở trung tâm dùng để sản xuất vật liệu cho thuốc nổ, tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí khác. Địa điểm này được mô tả là nơi chủ chốt sản xuất một thành phần quan trọng trong chương trình tên lửa của Iran.

IDF cho biết thiệt hại gây ra dự kiến sẽ làm gián đoạn khả năng của Iran trong việc sử dụng các vật liệu sản xuất tại cơ sở này để chế tạo vũ khí nhằm vào Israel.

Xác nhận cuộc không kích, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm vào giới lãnh đạo Iran và cơ sở hạ tầng quân sự của nước này.

“Tôi đã hứa với các bạn rằng chúng ta sẽ tiếp tục tấn công Iran, và đó chính xác là những gì chúng ta đang làm", ông Netanyahu nói trong một video phát biểu tối 4/4.

“Sau khi chúng ta phá hủy 70% năng lực sản xuất thép của họ, nguồn nguyên liệu cho vũ khí chống lại chúng ta, hôm nay chúng ta đã tấn công các nhà máy hóa dầu. Hai yếu tố này, cùng với cỗ máy tài chính của họ, đang tài trợ cho cuộc chiến chống lại chúng ta và thế giới. Chúng ta sẽ tiếp tục tấn công như đã cam kết", ông nói.

Trong khi đó, quân đội Iran cho biết đã tiến hành một chiến dịch tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào các vị trí trọng yếu của Israel tại sân bay Ben Gurion.

Iran tiết lộ đã tấn công nhiều cơ sở chiến lược tại sân bay này, bao gồm một tháp kiểm soát mới xây, các tháp kiểm soát tại Nhà ga 1 và 2, hệ thống dẫn đường, cũng như các ăng-ten và hệ thống radar của sân bay.

Theo tuyên bố, chiến dịch được triển khai vào lúc bình minh và sử dụng số lượng lớn UAV nhằm làm gián đoạn hệ thống chỉ huy và điều phối không lưu quân sự của đối phương.

Quân đội Iran cho biết các đòn tấn công nhằm cản trở việc dẫn đường cho máy bay chiến đấu, gây nhiễu hoạt động trên không và làm suy giảm năng lực trinh sát cũng như tác chiến điện tử của đối phương.

Quân đội Iran nhấn mạnh rằng việc trả đũa trong các cuộc tấn công gần đây là hành động “chắc chắn”, đồng thời cảnh báo phản ứng của họ sẽ liên tục và tương xứng với mức độ hành động của đối phương.