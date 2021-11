Ca Covid-19 tăng kỷ lục ở nhiều nước châu Âu

Dân trí Số ca Covid-19 mới ở Slovakia, Cộng hòa Séc, Hà Lan, Hungary đều tăng kỷ lục, trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ tư bùng phát ở châu Âu.

Châu Âu đang trở lại thành tâm dịch Covid-19 của thế giới (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, trong ngày 24/11, Hà Lan ghi nhận hơn 23.700 ca Covid-19 mới, cao nhất kể từ đầu dịch. Để đối phó với tình trạng số ca nhiễm có xu hướng gia tăng trở lại những tuần gần đây, chính phủ Hà Lan dự kiến sẽ công bố các biện pháp hạn chế mới vào cuối tuần này.

Hungary cũng chứng kiến ngày có số ca nhiễm mới cao kỷ lục gần 13.000 ca. Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban không ủng hộ việc phong tỏa hơn nữa do lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, thay vào đó đã triển khai chương trình thúc đẩy tiêm chủng, cho phép người dân tiêm chủng vaccine Covid-19 mà không cần đăng ký trước.

Hôm 24/11 đánh dấu lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở Covid-19 ở Cộng hòa Séc vượt 25.000 ca/ngày buộc chính phủ nước này phải cân nhắc áp dụng lệnh tiêm chủng bắt buộc đối với người trên 60 tuổi và người thuộc nhóm có nguy cơ cao khác như nhân viên y tế.

Slovakia ngày 24/11 đã ban bố lệnh phong tỏa kéo dài hai tuần Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh không thiết yếu sẽ phải đóng cửa, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà với các lý do cần thiết như mua nhu yếu phẩm, đi làm, đi học hoặc thăm khám. Lệnh phong tỏa được đưa ra sau khi số ca Covid-19 mới ở nước này tăng đột biến với số ca trung bình 7 ngày vượt 10.000

Châu Âu đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 4 sau một thời gian nới lỏng các biện pháp hạn chế. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, châu Âu đang trở lại thành tâm dịch Covid-19 toàn cầu. Theo WHO, nếu tình hình hiện nay tiếp diễn, châu Âu có thể ghi nhận thêm 700.000 ca tử vong do đại dịch trong các tháng mùa đông này.

Giới chuyên gia nhấn mạnh, diễn biến dịch ở châu Âu cho thấy, chỉ vaccine là chưa đủ để kiểm soát Covid-19 khi virus tiếp tục biến đổi. Cụ thể, khi độ phủ vaccine trên thế giới chưa đủ lớn, virus sẽ còn biến chủng và có thể kéo theo các làn sóng lây nhiễm khác. Do vậy, ngoài thúc đẩy tiêm chủng, các nước cần duy trì các biện pháp để kiểm soát dịch trước khi Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu.

Minh Phương

Theo Reuters