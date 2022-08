Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đích thân yêu cầu lệnh khám dinh thự của ông Trump

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland trong buổi họp báo vào tối 11/8 (Ảnh: EPA).

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 11/8 đã tổ chức một buổi họp báo nhằm nêu quan điểm chính thức của bộ này về quyết định đột kích vào nhà riêng của cựu Tổng thống Donald Trump tại bang Florida hồi đầu tuần.

Bộ trưởng Garland xác nhận, đích thân ông là người đã đưa ra quyết định yêu cầu lệnh khám xét của tòa án đối với dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump.

Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Garland và các quan chức cao cấp của Bộ Tư pháp đã xem xét kỹ lưỡng. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nhấn mạnh lý do của quyết định khám xét nhà ông Trump là nhằm phục vụ "lợi ích to lớn của nước Mỹ", sau khi có nguồn tin mật báo khẳng định rằng ông Trump hiện vẫn đang sở hữu và cất giấu nhiều tài liệu tuyệt mật về an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Garland tuyên bố sẽ yêu cầu tòa án công khai lệnh khám nhà ông Trump. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cũng chỉ trích "sự tấn công vô căn cứ" từ những người ủng hộ ông Trump nhằm vào lực lượng hành pháp Mỹ trong những ngày qua.

Tối 8/8, một sự kiện chấn động chính trường Mỹ đã xảy ra khi hàng chục đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tổ chức cuộc đột kích và khám xét tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Trump.

Ngay sau khi vụ đột kích xảy ra, ông Trump, người lúc đó đang không có mặt tại Florida, đã đăng tải một thông điệp bày tỏ sự giận dữ lên mạng xã hội.

"Đây là thời khắc đen tối đối với đất nước chúng ta. Dinh thự Mar-a-Lago của gia đình tôi tại Palm Beach, Florida hiện đang bị bao vây, đột kích và kiểm soát bởi một số đông các đặc vụ FBI. Đây là điều chưa từng xảy ra đối với một cựu tổng thống Mỹ.

Sau khi tôi đã làm việc và hợp tác với các cơ quan hữu quan của chính phủ thì cuộc bố ráp không báo trước nhằm vào nhà riêng của tôi là một điều cực kỳ không cần thiết và bất hợp lý", cựu Tổng thống Trump nói.

Các nguồn tin cho biết, lệnh khám xét dinh thự của ông Trump nằm trong cuộc điều tra về cách thức cựu Tổng thống xử lý tài liệu mật.

Theo thông lệ, ông Trump cần trao trả lại các văn bản trên cho Cục Lưu trữ Quốc gia sau khi rời nhiệm sở. Trước đó, một số nguồn tin cho biết ông Trump đã nhận được yêu cầu giao nộp số tài liệu này cho nhà chức trách. Tuy nhiên, cựu Tổng thống đã không thực hiện.

Đặc vụ FBI xuất hiện tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump vào tối 8/8 (Ảnh: AP).

Phản ứng trước vụ đột kích trên, nhiều thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa, trong đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland lên tiếng giải thích về việc cử đặc vụ FBI khám xét nhà riêng của ông Trump.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cũng đã lên tiếng phản đối việc khám xét dinh thự Mar-a-Lago và khẳng định sẽ tiến hành điều tra toàn diện quyết định này của Bộ trưởng Merrick Garland.

"Tôi đã thấy đủ rồi. Bộ Tư pháp đã đạt đến tình trạng không thể chấp nhận được với quyết định vũ khí hóa chính trị lần này. Khi đảng Cộng hòa giành lại Hạ viện, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra toàn diện vụ việc này trên mọi khía cạnh. Bộ trưởng Garland, hãy bảo quản tài liệu và sắp lịch làm việc của ông đi", Hạ nghị sĩ McCarthy tuyên bố.

Phản ứng một cách gay gắt hơn, ông Anthony Sabatini, một thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện bang Florida, kêu gọi cơ quan lập pháp của bang này lập tức điều chỉnh luật để ngăn chặn những vụ đột kích tương tự có thể xảy ra, đồng thời cắt đứt mọi liên hệ với Bộ Tư pháp Mỹ ngay lập tức.