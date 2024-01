Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị ung thư

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: New York Times).

Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed (Mỹ) ngày 9/1 cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin phải điều trị ung thư tuyến tiền liệt từ đầu tháng 12 và phải nhập viện tuần trước do biến chứng y tế.

Theo tiết lộ của bệnh viện, Bộ trưởng Austin đã trải qua một "thủ tục phẫu thuật xâm lấn tối thiểu" vào ngày 22/12 hay phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt để điều trị ung thư.

"Bộ trưởng đã được gây mê toàn thân trong quá trình phẫu thuật này. Bộ trưởng Austin hồi phục bình thường sau cuộc phẫu thuật và trở về nhà vào sáng hôm sau. Bệnh ung thư tuyến tiền liệt của ông được phát hiện sớm và tiên lượng rất tốt", thông cáo cho biết.

Tuy nhiên, ông phải nhập viện tối 1/1 do "biến chứng y tế". Lầu Năm Góc đã không thông báo về tình hình sức khỏe của người đứng đầu cho đến tận ngày 4/1 vừa qua. Thậm chí, Tổng thống Joe Biden và các lãnh đạo cấp cao cũng không hay biết về điều này cho đến khi Lầu Năm Góc báo cáo.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder, cho biết trong thời gian nằm viện, Bộ trưởng Austin đã bàn giao công việc cho cấp phó Kathleen Hicks. Ông Ryder nói thêm, trong tuần này, Bộ trưởng Austin đã làm việc trở lại từ trên giường bệnh. Ông Austin sau đó cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về việc chậm trễ báo cáo.

"Tôi nhận ra rằng tôi có thể làm tốt hơn để trong việc đảm bảo công chúng được cung cấp thông tin phù hợp. Tôi cam kết sẽ làm tốt hơn. Nhưng điều quan trọng cần nói là: đây là thủ tục y tế của tôi và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định tiết lộ thông tin của mình", ông nói.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do xung đột Nga - Ukraine, xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của Mỹ. Ông Austin chỉ đứng sau Tổng thống Biden trong hàng ngũ chỉ huy quân đội, vai trò bộ trưởng quốc phòng đòi hỏi ông phải có mặt ngay lập tức để ứng phó với bất kỳ hình thức khủng hoảng an ninh quốc gia nào.

Diễn biến này khiến chính quyền Tổng thống Biden đối mặt với nhiều sức ép từ đảng Cộng hòa về khả năng điều hành.

Một số nghị sĩ Cộng hòa đang đệ trình các điều khoản luận tội đối với người đứng đầu Bộ Quốc phòng vì cho rằng ông Austin "vi phạm lời tuyên thệ nhậm chức" nhiều lần.

Về phía Nhà Trắng, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận, Tổng thống Biden không được thông báo về việc Bộ trưởng Austin nhập viện cho đến tận ngày 4/1 và cũng chỉ mới được báo cáo về bệnh trạng ung thư của ông Austin hôm 9/1.

Tuy nhiên, ông khẳng định, Tổng thống Biden vẫn hoàn toàn kiểm soát được chính phủ. Ông nhấn mạnh, Tổng thống "hoàn toàn tin tưởng" vào Bộ trưởng Austin và hy vọng ông ấy sớm quay trở lại Lầu Năm Góc.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Biden đã nói chuyện với Bộ trưởng Austin, hoan nghênh ông nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ không thông báo khi nhập viện đầu năm.