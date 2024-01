Lầu Năm Góc giữ kín chuyện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhập viện nhiều ngày

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời hai quan chức giấu tên của Mỹ ngày 6/1 cho biết, 4 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin được đưa vào Trung tâm y tế quân đội quốc gia Walter Reed vì biến chứng sau một quá trình điều trị gần đây, Lầu Năm Góc mới thông báo về việc này.

Động thái này của Lầu Năm Góc bị cho là vi phạm giao thức nghiêm trọng. Việc chậm trễ báo cáo thông tin sức khỏe của người chỉ huy lực lượng có tới 1,4 triệu quân nhân tại ngũ ở thời điểm mà tình hình quốc tế ảnh hưởng lớn đến an ninh của Mỹ khiến giới chức nước này bối rối.

Lầu Năm Góc không thông báo cho Hội đồng An ninh Nhà Trắng hay Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho đến tận hôm 4/1. Cố vấn An ninh Sullivan sau đó mới báo cáo lên Tổng thống Joe Biden. Trong khi, hầu hết lãnh đạo quốc hội và Lầu Năm Góc đến chiều 5/1 mới biết tin nhờ vào thông báo của Bộ Quốc phòng.

Ông Austin không có mặt ở văn phòng trong nhiều ngày, song cấp dưới của ông chỉ nghĩ rằng ông đang trong kỳ nghỉ lễ. Trong thời gian đó, Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks thay ông Austin đảm nhiệm việc điều hành Lầu Năm Góc.

Người phát ngôn Lầu Năm góc Pat Ryder cho biết, ông Austin đang hồi phục tốt và đã bắt đầu làm việc lại từ tối 5/1, song vẫn cần nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Trong một thông cáo tối 6/1, Bộ trưởng Austin đã nhận trách nhiệm về việc chậm trễ báo cáo tình trạng sức khỏe.