Binh sĩ nổ súng, bắn bị thương 5 đồng đội tại căn cứ quân sự Mỹ

Chuẩn tướng John Lubas, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 3, phát biểu trong cuộc họp báo sau vụ xả súng tại căn cứ Fort Stewart ở Hinesville, Georgia ngày 6/8 (Ảnh: Reuters).

Các quan chức quân đội Mỹ cho biết một trung sĩ Lục quân Mỹ đã nổ súng và làm bị thương 5 binh sĩ khác vào ngày 6/8 tại căn cứ quân sự Fort Stewart-Hunter gần Savannah, bang Georgia.

Theo Chuẩn tướng John Lubas, chỉ huy căn cứ, cả 5 binh sĩ đều trong tình trạng ổn định sau vụ nổ súng và dự kiến sẽ hồi phục sức khỏe. Trước đó, 3 người trong số họ cần phải phẫu thuật.

Ông Lubas cho biết các biện pháp an ninh phong tỏa tại căn cứ đã được dỡ bỏ sau khi nghi phạm bị bắt giữ và không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng xung quanh. Ông nói thêm rằng động cơ vụ việc vẫn chưa rõ ràng.

Nghi phạm được xác định là Quornelius Radford, 28 tuổi, một trung sĩ đang tại ngũ chuyên về hậu cần tự động và được phân công vào một đơn vị tiếp tế thuộc Đơn vị tác chiến Lữ đoàn Thiết giáp số 2 tại Fort Stewart.

Ông Lubas cho biết Radford, đồn trú tại căn cứ Fort Stewart từ năm 2022, trước đây chưa từng được triển khai cho nhiệm vụ chiến đấu.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 11h ngày 6/8 tại nơi làm việc của nghi phạm trong căn cứ. Các binh sĩ khác trong đơn vị cũng có mặt vào thời điểm đó.

Tướng Lubas cho biết vẫn chưa rõ bằng cách nào khẩu súng đã lọt qua hệ thống an ninh của căn cứ và được đưa vào bên trong.

Các binh sĩ khác trong căn cứ chứng kiến vụ nổ súng đã khống chế nghi phạm trước khi lực lượng thực thi pháp luật đến và bắt giữ.

Radford sau đó đã bị các điều tra viên quân sự thẩm vấn và đang bị tạm giữ chờ quyết định.

Ông Lubas cung cấp rất ít thông tin về lý lịch của Radford, ngoại trừ việc người này từng bị bắt vì lái xe khi say rượu. Ban chỉ huy quân sự không biết thông tin cho đến khi sự việc xảy ra và họ bắt đầu xem xét cơ sở dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Toàn thể đất nước đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ”.

Trước đó, vụ nổ súng nghiêm trọng nhất xảy ra tại căn cứ quân sự Fort Hood vào năm 2009, khi một thiếu tá bắn chết các binh sĩ không vũ trang bằng một khẩu súng ngắn ngắm laser. Vụ việc khiến 13 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Chưa đầy 5 năm sau, một binh sĩ tại cùng căn cứ ở Texas đã bắn chết 3 quân nhân và làm 16 người khác bị thương trước khi tự sát.